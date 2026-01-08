委內瑞拉｜美媒：馬杜羅夫婦被擒前已受傷　安全屋內撞牆

美軍生擒委內瑞拉總統馬杜羅夫婦震驚全球，據一位美國官員和一位知情人士透露，美軍特種部隊突襲委內瑞拉總統馬杜羅和他的妻子 佛羅雷斯（Cilia Flores） 的藏身之處，在過程中兩人均受了傷。

身上有擦傷並流血

本月3日， 美軍特種部隊突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，直搗馬杜羅夫婦的藏身處，逮捕了兩人。