委內瑞拉｜馬杜羅拒認罪稱「被綁架」　妻額貼膠布右眼瘀青

遭美國派兵生擒的委內瑞拉總統馬杜羅與其妻子弗洛雷斯周一(5日)在紐約曼哈頓聯邦法院(Manhattan Federal Court)首度出庭，兩人針對指控皆否認犯罪。馬杜羅強調自己是「委內瑞拉總統」，稱自己是「被綁架」。聽審記者描述，弗羅雷斯受傷明顯，她額頭貼著膠布，右眼附近可見明顯瘀青。

馬杜羅夫婦兩人被控4項罪名，包括毒品恐怖主義、走私可卡因、持有機關槍和爆炸裝置，以及共謀持有相關裝置。開庭後，馬杜羅夫婦帶上耳機聽取法庭人員翻譯。馬杜羅以西班牙語發言：「我是被綁架到這裡的」，並否認控罪，他強調自己是清白及正直的人，仍然是委內瑞拉總統。他又表示，有看過起訴書，但並無仔細閱讀，曾與辯護律師討論起訴書部分內容。弗洛雷斯額頭貼著膠布，右眼附近可見明顯瘀青，她表示自己是委內瑞拉第一夫人，是無罪及完全清白。辯護律師批評兩人被捕是軍事綁架，又指弗羅雷斯在被捕過程中受到嚴重傷害，包括肋骨瘀傷，要求接受X光檢查及身體評估。