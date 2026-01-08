委內瑞拉｜馬杜羅料主張元首豁免權　專家：未獲美國承認

委內瑞拉總統馬杜羅遭美國逮捕並受審，美媒披露，預料他將祭出王牌「元首豁免權」，以規避美國法院的刑事追訴，但報道分析指，華府自2019年起並未承認其合法領導地位，相關抗辯恐難成立。

美國一名司法部消息人士向《紐約郵報》透露，馬杜羅（Nicolás Maduro）於日前首次出庭表示自己「仍然是委內瑞拉總統」，此舉更像是為未來抗辯預作鋪陳，而非單純政治表態。

非單純政治表態

該名人士指出：「馬杜羅很可能會主張自己享有元首豁免權，無論是聲稱自己仍具合法性，或主張美方承認其副總統，等同延續他的豁免地位。」按照國際法慣例，現任國家元首通常不會受到外國法院起訴。但美方立場是，馬杜羅並不符合此一前提。