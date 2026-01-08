熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2026-01-08 14:45:19

委內瑞拉｜馬杜羅料主張元首豁免權　專家：未獲美國承認

分享：

委內瑞拉總統馬杜羅（右二）遭美國逮捕審判。（圖／路透社）

委內瑞拉總統馬杜羅遭美國逮捕並受審，美媒披露，預料他將祭出王牌「元首豁免權」，以規避美國法院的刑事追訴，但報道分析指，華府自2019年起並未承認其合法領導地位，相關抗辯恐難成立。

美國一名司法部消息人士向《紐約郵報》透露，馬杜羅（Nicolás Maduro）於日前首次出庭表示自己「仍然是委內瑞拉總統」，此舉更像是為未來抗辯預作鋪陳，而非單純政治表態。

非單純政治表態

該名人士指出：「馬杜羅很可能會主張自己享有元首豁免權，無論是聲稱自己仍具合法性，或主張美方承認其副總統，等同延續他的豁免地位。」按照國際法慣例，現任國家元首通常不會受到外國法院起訴。但美方立場是，馬杜羅並不符合此一前提。

adblk5

司法部消息人士指出，若馬杜羅提出元首豁免抗辯，美方將主張：「美國從未承認馬杜羅是委內瑞拉的正當總統，因此他無法主張任何元首身分所衍生的法律豁免。」

國際分析｜特朗普委內瑞拉石油夢會實現嗎？ 國際分析｜特朗普委內瑞拉石油夢會實現嗎？ 國際分析｜特朗普委內瑞拉石油夢會實現嗎？ 委內瑞拉，美國扣押兩艘涉與委國有關運油輪，俄羅斯譴責。(Bella I/Marinera。X) 委內瑞拉，美能源部長：將「無限期」掌控委國石油銷售，特朗普周五晤美石油公司高層。(AP) 美軍突擊委內瑞拉，並擄走委內瑞拉總統馬杜羅夫婦移送出境(路透社)

類似案例遭聯邦法院駁回

類似案例曾出現在1989年遭美軍逮捕的巴拿馬領導人諾列加（Manuel Noriega）身上。當時諾列加同樣試圖主張元首豁免，但遭聯邦法院駁回，最終在獄中度過餘生。

當年負責起訴諾列加的聯邦檢察官葛雷格里（Richard Gregorie）受訪時表示，他不認為馬杜羅能成功複製相同抗辯策略：「誰是國家元首，是行政部門的認定事項，法律只承認行政部門所承認的對象。」葛雷格里說：「美國自2019年以來從未承認馬杜羅是國家元首，他一直都是調查對象，我不認為這個論點會成功。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad