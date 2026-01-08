委內瑞拉｜馬杜羅料主張元首豁免權　專家：未獲美國承認

委內瑞拉總統馬杜羅遭美國逮捕並受審，美媒披露，預料他將祭出王牌「元首豁免權」，以規避美國法院的刑事追訴，但報道分析指，華府自2019年起並未承認其合法領導地位，相關抗辯恐難成立。
美國一名司法部消息人士向《紐約郵報》透露，馬杜羅（Nicolás Maduro）於日前首次出庭表示自己「仍然是委內瑞拉總統」，此舉更像是為未來抗辯預作鋪陳，而非單純政治表態。
非單純政治表態
該名人士指出：「馬杜羅很可能會主張自己享有元首豁免權，無論是聲稱自己仍具合法性，或主張美方承認其副總統，等同延續他的豁免地位。」按照國際法慣例，現任國家元首通常不會受到外國法院起訴。但美方立場是，馬杜羅並不符合此一前提。
司法部消息人士指出，若馬杜羅提出元首豁免抗辯，美方將主張：「美國從未承認馬杜羅是委內瑞拉的正當總統，因此他無法主張任何元首身分所衍生的法律豁免。」
類似案例遭聯邦法院駁回
類似案例曾出現在1989年遭美軍逮捕的巴拿馬領導人諾列加（Manuel Noriega）身上。當時諾列加同樣試圖主張元首豁免，但遭聯邦法院駁回，最終在獄中度過餘生。
當年負責起訴諾列加的聯邦檢察官葛雷格里（Richard Gregorie）受訪時表示，他不認為馬杜羅能成功複製相同抗辯策略：「誰是國家元首，是行政部門的認定事項，法律只承認行政部門所承認的對象。」葛雷格里說：「美國自2019年以來從未承認馬杜羅是國家元首，他一直都是調查對象，我不認為這個論點會成功。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章