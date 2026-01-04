委內瑞拉｜CIA線人揭馬杜羅即時行蹤　5000萬賞金起作用

美媒披露，美國這次成功拘捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro），背後涉及美國中央情報局（CIA）長時間的滲透與情報蒐集行動，其中高達5,000萬美元（約3.9億港元）賞金，發揮重大作用。

美國《紐約時報》引述知情人士說法透露，中情局已在委內瑞拉政府體系內部部署重要線人，並在行動前數天、甚至最後關鍵時刻，持續回報馬杜羅的即時位置，為美軍行動提供關鍵情報支持。

CIA動用隱形無人機

一名熟悉行動細節的消息人士說，相關情報「並非單一來源，而是來自地面內應與空中監控的交叉驗證」。