委國受襲掀商品市場漣漪！ 國際金價升穿4400美元 白銀飆6%

美國周末對委內瑞拉實施軍事行動並逮捕總統馬杜羅夫婦，事件後首個交易日市場普遍反應冷靜，往往受地緣政治因素直接衝擊的石油價格一如預期走穩；至於有避險作用的貴金屬則獲資金追捧，當中現貨金價再上試歷史高位，白銀一度飆近6%，期貨市場更衝高約7%。分析相信，投資者持續關注黃金等避險資產，黃金仍為高度看好的配置。

長期產量料升 油價有下跌壓力

摩根大通私人銀行全球投資策略師陳緯衡表示，除石油外，委內瑞拉在其他全球大宗商品市場中的影響微乎其微，又估計其石油產量影響不大，對全球供應格局面臨的風險不大。高盛則有報告指，委內瑞拉的石油長期產量或提升，進一步加劇了2027油價預測的下行風險，並估計若該國原油產量在2030年回升至每日200萬桶，即較目前倍升，屆時油價將面臨每桶4美元的下跌空間。

至於黃金價格則在避險情緒下走高，MKS Pamp SA的研究主管Nicky Shiels表示，市場不得不重新定價，當中除了計入委內瑞拉的風險，還有美國的不確定性、軍事影響力等因素。景順亞太區環球市場策略師趙耀庭亦指，事件帶來的主要啟示是地緣政治不確定已成為宏觀環境不可忽視部分，或會繼續支撐對貴金屬需求，並認為黃金可能重新確立其首要地緣政治對沖工具的地位，並相對白銀出現反彈。