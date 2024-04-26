威尼斯一日遊未繳入城費將罰2500元　大阪擬仿傚

意大利威尼斯周四(25日)開始向特定日期的一日遊旅客收取入城費，創全球首例。不過措施卻引起當地居民團體抗議。另外，日本大阪府周三(24日)首度舉行專家會議，考慮向訪日遊客徵收費用，用於解決「過度旅遊」問題。

意大利25日是當地國定假日，當天開始，特定日期的一日遊旅客必須購買5歐元(折合約41港元)的門票，當地居民、通勤上班族、學生和14歲以下的兒童以及過夜的遊客均可豁免，管制人員在Santa Lucia車站等5處交通樞紐抽查旅客，違規者可能面臨300歐元(折合約2,500港元)的罰款。威尼斯市議會表示，當天有5,500人購票，已為該市帶來27,500歐元收入。不過，當地居民團體在同一日發起抗議，高呼「不要入城費、不要酒店」認為入城費無助解決威尼斯人滿為患的問題，反而會將威尼斯變成主題公園，損害城市的整體形象，示威發起人聲稱有多達1,000人參與示威，當局則估計只有300人參加。