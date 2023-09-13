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國際
2023-09-13 13:54:00

威尼斯市議會通過收入城費　明年試行有30日將收費

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威尼斯市議會通過收入城費，明年試行有30日將收費。(網上圖片)

威尼斯市議會通過收入城費，明年試行有30日將收費。(網上圖片)

意大利威尼斯市議會正式通過，由明年春季起於特定日子向非過夜旅客徵收5歐元、折合約42港元的「入城費」，以控制旅客人數。將在明年旅遊旺季試行，會有30日要收費，如果發現未有付費，最高可被罰款300歐元。

根據計劃，旅客須於網上平台獲取二維碼，執法人員會隨機抽查檢驗，如果發現未有付費，最高可被罰款300歐元，當地居民、學生、14歲以下兒童，以及停留超過1日的旅客等特定人士可獲豁免。入城費將在明年旅遊旺季試行，會有30日要收費，官員指未來會逐步增加須徵費日子的數目，但強調無意為旅客人數設上限，稍後會公布須徵費的日子。市長布魯尼亞羅指，措施是要顯示威尼斯正採取行動保育當地。

統計：威尼斯遊客床位多過居民床鋪。(網上圖片)

統計：威尼斯遊客床位多過居民床鋪。(網上圖片)

統計：威尼斯遊客床位多過居民床鋪

有威尼斯民間組織公布最新統計數字指，現時威尼斯主島有49,693張遊客床位，但居民床鋪只有49,308張，是遊客床位首次多過居民床鋪。當局認為，遊客過多是令威尼斯居民數目不斷減少的原因之一，當地市議會希望透過向遊客徵收入城費以控制遊客數量。

聯合國教科文組織在7月指，意大利在保護威尼斯免受氣候變化及旅遊業損害方面做得不足。組織建議將威尼斯及其潟湖列入瀕危世界遺產名錄，正在沙特阿拉伯利雅得舉行的世界遺產大會將會對此進行表決。

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