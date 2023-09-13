威尼斯市議會通過收入城費　明年試行有30日將收費

意大利威尼斯市議會正式通過，由明年春季起於特定日子向非過夜旅客徵收5歐元、折合約42港元的「入城費」，以控制旅客人數。將在明年旅遊旺季試行，會有30日要收費，如果發現未有付費，最高可被罰款300歐元。

根據計劃，旅客須於網上平台獲取二維碼，執法人員會隨機抽查檢驗，如果發現未有付費，最高可被罰款300歐元，當地居民、學生、14歲以下兒童，以及停留超過1日的旅客等特定人士可獲豁免。入城費將在明年旅遊旺季試行，會有30日要收費，官員指未來會逐步增加須徵費日子的數目，但強調無意為旅客人數設上限，稍後會公布須徵費的日子。市長布魯尼亞羅指，措施是要顯示威尼斯正採取行動保育當地。