威廉王子母校新生 禁智能手機僅可用諾基亞

英國著名寄宿學校伊頓公學將會禁止新生攜帶智能電話上學，他們將會獲派只能打電話和收發簡單短訊、未能上網的諾基亞「磚頭電話」。(資料圖片)

位於英國倫敦西部、溫莎堡附近的著名寄宿學校伊頓公學（Eton College）宣布，將會禁止新生攜帶智能電話上學，據報他們將會獲派只能打電話和收發簡單短訊、未能上網的諾基亞「磚頭電話」，另外會有一部iPad以配合學習需要。該校知名校友包括威廉王子、哈里王子。

報道指，禁止攜帶智能電話的新規定會在9月新學年開始實施，伊頓公學表示，這項措施是英國政府發布指導方針後的回應。有關方針支持校方所提出、在校園內禁止使用手機以減少干擾並改善課堂行為。新規定暫時只會規管一年級學生，家長早前已經收到學校的通知信函，提到入學的13歲寄宿生在將SIM卡轉移到學校提供的諾基亞電話後，就要將智能電話帶回家。據悉校方向學生派發的諾基亞電話，只能打電話和收發簡單短訊，不能上網。

伊頓公學此前是容許一年級學生使用智能電話，但在夜間需要將之交予校方保管。伊頓公學發言人表示會定期審查電話和設備政策，以平衡科技給學校帶來的好處和挑戰。在回應傳媒查詢時補充，新生將會獲派一部「磚頭電話」供校外使用，另外會有一部iPad以配合學習需要。至於其他年級的學生，將會繼續受到適齡措施的限制。

伊頓公學是一間只讓男生入讀的寄宿學校，以學術卓越而聞名，目前學費為每年6萬多美元，知名校友包括威廉王子、哈里王子、作家喬治歐威爾、占士邦作者Ian Fleming，以及包括約翰遜和卡梅倫等多名前首相。