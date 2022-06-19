威廉趁父親節示範「完美老竇」照片 兼迎40歲生日 小王子小公主超可愛

英國王室對不少人來說是童話故事般的存在，其中威廉王子一直在堅守王室的正面形象，肯辛頓宮趁周日父親節發布威廉與大仔喬治王子、二女夏洛特公主及細仔路易王子在約旦度假時所攝的照片，堪稱「完美父親照」，獲不少網民讚賞。此外，威廉將於周二踏入男人四十，慶祝40歲生日。

喬治 夏洛特 路易開懷大笑超可愛

最新發布的威廉照片不見凱特，只見他及3名子女，凸顯父親節主題。喬治、夏洛特及路易開懷大笑，展現天真爛漫的小孩模樣，其中路易騎在老竇威廉肩膀上，喬治及夏洛特則依偎著威廉，溫馨度爆燈。據報照片是去年秋季所攝，而今次不再是由凱特操刀，而是攝影師所攝。

照片相信跟去年出現在威廉一家聖誕卡的全家福，攝於同一趟旅程。威廉在全家福中，與凱特互相把手放在對方大腿上，另一隻手則摸著子女，展露對子女的關懷之餘，又不失夫婦間的甜蜜。3位子女的笑容各有性格，但都予人淡定感覺，其中大哥哥喬治笑得最陽光、最燦爛，二妹夏洛特則展現與年齡不符的典雅微笑，坐姿也非常優雅；盤膝而坐的細佬路易則相對認真。

據報凱特與約旦有淵源，其父親於1984年5月任職於英航時，曾派駐約旦首都安曼，當時凱特及妹妹皮帕(Pippa)分別只有兩歲及8個月大。

照片在Instagram發布後旋即獲逾64萬個like。不少網民看罷照片紛稱，「孩子們看來非常正常、開心、調皮……威廉及凱特是好家長」，「非常可愛的家庭照。他們明顯是個非常開心的家庭。孩子們開懷大笑的照片棒極了」，更有人說「威廉看來是位非常關懷子女的父親。他將會是個好國王」。不過也有一些反王室網民唱反調，認為王室浪費納稅人金錢及製造假像。

友人爆威廉想當「正常人」

即將踏入4字頭的威廉，較早前向友人透露心聲。友人指威廉是住家男人，喜歡當父親及照顧好家人，「工作上就算發生甚麼事，為了子女，他始終會回家當個『正常』人("normal" person)，這亦為他(王室成員成分)的另一面生命帶來多一點平靜。」