威斯康辛火燒車5死 家屬興訟控告Tesla車門設計缺陷致無法逃生 指「風險極可預見」

案中Tesla Model S去年11月1日在威斯康辛州麥迪遜郊區維羅納(Verona)衝出公路撞樹釀5死，事後有民眾在現場放置鮮花悼念死者 。(互聯網)

美國電動車生產商Tesla因威斯康辛州一宗火燒車意外而吃官司。這宗車禍導致一輛Model S上的5人全部死亡，家屬在入稟狀中指出，5人因汽車設計存缺陷而無法打開車門，受困車內。

路透社報道，這輛Tesla Model S於去年11月1日在威斯康辛州麥迪遜郊區維羅納(Verona)衝出公路撞樹，居於威州克蘭登(Crandon)的54歲男子包爾(Jeffrey Bauer)與55歲妻子米歇爾(Michelle Bauer)是車上乘客，兩人翌日傷重不治。

包爾夫婦4名子女10月31日對Tesla興訟，指出父母之所以喪命，是因為Model S的鋰電池組導致電子門系統失靈。入稟狀指，Tesla根據過去的火燒車事件已知這種情況可能發生，但仍「有意偏離已知且可行的安全做法」。