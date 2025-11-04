威斯康辛火燒車5死 家屬興訟控告Tesla車門設計缺陷致無法逃生 指「風險極可預見」

美國電動車生產商Tesla因威斯康辛州一宗火燒車意外而吃官司。這宗車禍導致一輛Model S上的5人全部死亡，家屬在入稟狀中指出，5人因汽車設計存缺陷而無法打開車門，受困車內。
路透社報道，這輛Tesla Model S於去年11月1日在威斯康辛州麥迪遜郊區維羅納(Verona)衝出公路撞樹，居於威州克蘭登(Crandon)的54歲男子包爾(Jeffrey Bauer)與55歲妻子米歇爾(Michelle Bauer)是車上乘客，兩人翌日傷重不治。
包爾夫婦4名子女10月31日對Tesla興訟，指出父母之所以喪命，是因為Model S的鋰電池組導致電子門系統失靈。入稟狀指，Tesla根據過去的火燒車事件已知這種情況可能發生，但仍「有意偏離已知且可行的安全做法」。
此外，Tesla亦遭兩名大學生的家屬提告，兩人去年11月在三藩市郊區發生的Cybertruck火燒車車禍中死亡，據稱是因車門把手設計問題而被鎖在燃燒的車內。
今年9月，美國國家公路交通安全管理局披露，因有報道指車門把手可能失靈，已對部分Tesla車門可能出現的缺陷展開調查。
包爾夫婦的子女在入稟狀中指出，像母親米歇爾等Model S後座乘客在車禍中特別容易受傷，因為他們必須掀開地氈才能找到一個金屬扣環來逃生，而這個操作不能直接進行。
入稟狀指，一名住戶報案時表示，她聽到包爾一家在車內傳出尖叫聲，「Tesla的設計選擇構成了一個極可預見的風險，就是倖存於車禍的乘客可能受困於燃燒的車內」。