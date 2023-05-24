威爾斯兩少年單車意外喪生引發騷亂　警否認當時在追捕

兩名在交通意外喪生的少年分別是15歲的Harvey Evans及16歲的Kyrees Sullivan。他們在周一時間晚上約6時在路上騎單車撞車意外後死亡。其中一名目擊的男子周三（24日）向電台表示：「我可以確定，我仍然是這樣確定，那些青年在意外發生之時，沒有被警察追逐。」他在周二亦表示過，雖然有不少的傳言，但他認為警察沒有在追逐兩名青年。

英國威爾斯在周二（23日）發生衝突事件，原因是當地的兩名少年發生車禍喪生，而在閉路電視片段指控兩少年遇意外之前的數分鐘，被一輛警車尾隨。

在事發後，因為有指當時警察在追趕青年，不少人認為是因此導致兩青年死亡，引發一陣的騷亂，在威爾斯的卡迪夫，有汽車被焚燒，亦有人破壞警車及向警車投擲煙花。有15名警員因此受傷。

目擊者指意外非追逐道路

南威爾斯警方表示，已就事件翻查影片以及警車的行車數據，又指在意外期間，在涉案路段沒有警車經過。而英國廣播公司（BBC）調查有關被指警車追逐的影片，相信片段是在距離事發約半英哩外的另一條道路。目擊者指，在意外的路上沒有警車，有警車的是另一個路段，閉路電視的片段是在意外前約5分鐘所拍攝，而事發後警察也趕來為傷者進行心肺復甦。

南威爾斯警方指，有關的事件已提交到調查警察行為的獨立辦公室負責，而警方表示會將所有的資料提交予獨立調查。

被指警車追逐片段