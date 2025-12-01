婚禮氫氣球爆炸意外　火球燒新人驚駭片段曝光(有片)

涉及氫氣球爆炸意外屢有發生。印度德里早前一場婚禮中，新郎與新娘在入場儀式中，頭頂大量氫氣球突然爆炸，瞬間竄出巨大火球，兩人當場被火光波及，多處燒傷。事發影片在網上瘋傳，再次引發各界對高風險婚禮布置的討論。

綜合報道，事發時新人正由親友迎接進場，頭頂以氫氣球打造的拱門裝飾，周圍親友手持彩色噴槍製造浪漫效果。就在氣氛最熱烈的時刻，一支噴槍在揮灑色粉時，不慎射向氣球群，使氣球瞬間破裂並引發強烈燃燒。巨大火球從新人上方炸開，導致多名在場賓客驚呼四散。