婚禮氫氣球爆炸意外　火球燒新人驚駭片段曝光(有片)

涉及氫氣球爆炸意外屢有發生。印度德里早前一場婚禮中，新郎與新娘在入場儀式中，頭頂大量氫氣球突然爆炸，瞬間竄出巨大火球，兩人當場被火光波及，多處燒傷。事發影片在網上瘋傳，再次引發各界對高風險婚禮布置的討論。
綜合報道，事發時新人正由親友迎接進場，頭頂以氫氣球打造的拱門裝飾，周圍親友手持彩色噴槍製造浪漫效果。就在氣氛最熱烈的時刻，一支噴槍在揮灑色粉時，不慎射向氣球群，使氣球瞬間破裂並引發強烈燃燒。巨大火球從新人上方炸開，導致多名在場賓客驚呼四散。
新人：要用厚粉遮瑕和修剪髮型掩蓋傷痕
報道提到，新娘臉部與背部出現明顯燒傷，新郎則在手指與背部受創，兩人的頭髮也因高熱而焦黑捲曲，雖然沒有生命危險，但二人仍要時間完全修復。這對新人事後將影片分享網上，並表示爆炸時他們完全反應不及，只感覺強烈熱度直撲臉部與身體，他們從未想過原本是生命中最美好的一天，竟然會變成如此痛苦的經歷，原本當天準備的儀式與拍攝都受到影響，只能用厚粉遮瑕和修剪髮型掩蓋傷痕，才得以完成後續流程。他們亦解釋，分享這段影片只是為了提醒大家注意安全，避免其他人犯下同樣的錯誤。
#WATCH #NewDelhi | A couple used Hydrogen Balloons in their Haldi celebration. The balloons exploded during their grand entry and left both the bride and groom with burns.#viralvideo pic.twitter.com/yLc1c5l5jd— Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) November 25, 2025