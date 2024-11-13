婚禮籌備10個月宴請逾70人　新人進場發現幾乎無人到 (有片)

綜合報道，俄勒岡州新人Kalina Marie和丈夫Shane，邀請了逾70位賓客前來參加他們的婚禮。詎料Kalina和Shane進場時，發現婚禮現場一片空蕩，沒有熱鬧的畫面，僅有5位賓客來參加他們的婚禮。網上影片顯示，工作人員打開會場大門後，Kalina和Shane看到婚禮現場的桌椅完全空蕩蕩，神情有點強顏歡笑。不過，他們還是按照程序，進場、親吻，仍難掩失落。

美國俄勒岡州一對新人花了10個月籌備自己的婚禮，邀請逾70名賓客。詎料在婚禮當天，新人進場時卻發現只有5位賓客來參加他們的婚禮，讓這對新人又氣又傷心。

網民：出現的人才是你圈子裡真正重要的人

事後，Kalina表示，她在線上邀請了超過75人，還花錢寄出25封美麗的邀請函，結果婚禮當天「一個原定可容納40人的場地，只有5個賓客前來參加。」讓她相當失望和不知所措。但Kalina透露，雖然她不知道該如何面對這樣的情況，但她不會讓這個狀況毀掉她特殊的一天，所以最終她還是振作起來完成婚禮。

事件曝光後，Kalina獲得很多網民留言鼓勵與祝福：「你可以從此看出誰是真正愛你的」、「我可以說，你人生最重要的人已經和你一起走進這扇門，女孩，你不需要其他人」、「那些真正出現的人，才是你的圈子裡真正重要的人」、「我知道這很痛，但是很高興沒有虛偽的人在那裡，現場都是那些真正關心和愛你們的人」。