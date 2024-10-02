婦人接放學遭三輪機車翻側壓住　女兒用洪荒之力抬車救母(有片)

印度早前發生一宗驚悚交通意外，一名人母接女兒放補習班期間，被一輛超速行駛的三輪機車撞擊並翻側將她壓住，她的女兒目擊事件，驚慌失措，反而使出洪荒之力將三輪機車抬起，救出被困在車下的母親。整個過程全被監視器畫面拍下。

綜合報道，事發於印度南部卡納塔卡邦(Karnataka)的Mangalore，上月6日傍晚，46歲的婦人Chetana橫過馬路到補習班接女兒期間，被一輛超速行駛的三輪機車失控撞倒，三輪機車亦隨即翻側，將Chetana壓住。Chetana的女兒剛好從補習班離開，眼見媽媽被重壓，立即飛奔上前，使出全身氣力抬起三輪機車，司機亦幫忙將三輪機車扶起，多人合力將媽媽送醫治療。所幸Chetana僅受輕傷，司機和另外2名乘客也無大礙。