婦人接放學遭三輪機車翻側壓住　女兒用洪荒之力抬車救母(有片)

印度早前發生一宗驚悚交通意外，一名人母接女兒放補習班期間，被一輛超速行駛的三輪機車撞擊並翻側將她壓住，她的女兒目擊事件，驚慌失措，反而使出洪荒之力將三輪機車抬起，救出被困在車下的母親。整個過程全被監視器畫面拍下。
綜合報道，事發於印度南部卡納塔卡邦(Karnataka)的Mangalore，上月6日傍晚，46歲的婦人Chetana橫過馬路到補習班接女兒期間，被一輛超速行駛的三輪機車失控撞倒，三輪機車亦隨即翻側，將Chetana壓住。Chetana的女兒剛好從補習班離開，眼見媽媽被重壓，立即飛奔上前，使出全身氣力抬起三輪機車，司機亦幫忙將三輪機車扶起，多人合力將媽媽送醫治療。所幸Chetana僅受輕傷，司機和另外2名乘客也無大礙。
警局副局長稱敬佩女孩英勇舉動
影片被上載網後立刻引起關注，警局副局長B.P. Dinesh Kumar表示，警方已對三輪機車司機提出危險駕駛訴訟，並讚揚女孩的機智勇敢，指她以單薄之軀扛起沉重的三輪機車，救出母親和乘客的英勇舉動，令人敬佩。副局長也再次提醒民眾遵守交通規則的重要性。
A heroic schoolgirl displayed incredible courage when she lifted an overturned auto-rickshaw off her mother and saved another passenger’s life in Kinnigoli, on the outskirts of Mangalore, Karnataka.— IndiaToday (@IndiaToday) September 9, 2024
The incident occurred when 35-year-old Chetana, a resident of Rajaratnapura,… pic.twitter.com/86OvnjgKQ3