伊朗一名在市政府工作的婦人，跟同事傾談得投入，未有留意升降機到達，在升降機門關上一刻伸手擋門後，由於沒有留意升降機已經離開，導致踏空直墮升降機槽慘死。
綜合報道，事發於當地時間6日，在首都德黑蘭的市政府內一名穿淺色衣服的女子準備乘搭升降機，她當時與另一名女同事傾談得投入，未有為意升降機已到，就在升降機門關上一刻，女同事才用搶過文件夾攝入門隙，企圖擋住升降機門關上。
據報傷者在被尋獲時已經身亡
未幾，升降機門再次打開時，女同事讓婦人先進去，詎料二人顧著聊天，都未有留意眼前一片暗黑空蕩，婦人一腳踏空就直墮升降機槽，原來升降機早已不在原樓層，嚇得女同事不知所措，當下呼喚人來幫忙。報道指，傷者在被尋獲時已經身亡。
其實類似意外已發生多次，2023年4月，一名女子於印尼棉蘭國際機場搭兩邊門的升降機，但升降機開了另一邊門，女子踏空墮升降機槽亡。今年5月，上海一名八旬翁在家中乘搭升降機，升降機門開時踏空由三樓墮升降機槽直墮地面面亡。出入升降機應留意環境注意安全。
警告：影片內容或會令人情緒不安
New fear unlocked pic.twitter.com/9jVPavI8xu— TaraBull (@TaraBull808) August 7, 2024