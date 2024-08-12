伊朗一名在市政府工作的婦人，跟同事傾談得投入，未有留意升降機到達，在升降機門關上一刻伸手擋門後，由於沒有留意升降機已經離開，導致踏空直墮升降機槽慘死。

綜合報道，事發於當地時間6日，在首都德黑蘭的市政府內一名穿淺色衣服的女子準備乘搭升降機，她當時與另一名女同事傾談得投入，未有為意升降機已到，就在升降機門關上一刻，女同事才用搶過文件夾攝入門隙，企圖擋住升降機門關上。