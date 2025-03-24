婦人詭異除褲用屁股擦Tesla　網民推測不滿馬斯克

美國一間超市的停車場，日前發生詭異的一幕，一名女子突然在停車場內除褲，露出屁股並磨蹭一輛Tesla Cybertruck後離開，過程被Tesla哨兵模式錄下，影片在網上瘋傳，許多網民推測這與特斯拉行政總裁馬斯克(Elon Musk)所引發的不滿有關。

綜合報道，自馬斯克獲美國總統特朗普任命領導政府效率部(DOGE)，一開始就大砍聯邦政府預算，引起各地掀「打倒Tesla」(Tesla Takedown)行動，全美甚至各地特斯拉的經銷店陸續發生暴力攻擊事件，現在連路邊的Tesla汽車也受到波及，網上亦傳出惡搞影片。