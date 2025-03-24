婦人詭異除褲用屁股擦Tesla　網民推測不滿馬斯克

美國一間超市的停車場，日前發生詭異的一幕，一名女子突然在停車場內除褲，露出屁股並磨蹭一輛Tesla Cybertruck後離開，過程被Tesla哨兵模式錄下，影片在網上瘋傳，許多網民推測這與特斯拉行政總裁馬斯克(Elon Musk)所引發的不滿有關。
綜合報道，自馬斯克獲美國總統特朗普任命領導政府效率部(DOGE)，一開始就大砍聯邦政府預算，引起各地掀「打倒Tesla」(Tesla Takedown)行動，全美甚至各地特斯拉的經銷店陸續發生暴力攻擊事件，現在連路邊的Tesla汽車也受到波及，網上亦傳出惡搞影片。
美國主持人：雖然可笑但勿掉以輕心
美國主持人Owen Shroyer上周五(21日)在社交平台X分享一段來自Tesla Cybertruck於哨兵模式拍下的影片，顯示一名女子在車旁，竟然除褲露出臀部，用屁股去磨蹭車身。Owen Shroyer指，情況雖然看起來可笑，但呼籲千萬不要掉以輕心，因為對特斯拉的攻擊可能愈來愈激烈。
早前在內華達州就發生5輛Tesla同日遭到縱火，馬斯克事後聲稱：「我從來沒有做過任何傷害人的事」，然而有一群人「想要殺了我，因為我正在阻止他們的詐欺行為；他們想要打擊Tesla，因為我們正在阻止政府的巨大浪費與腐敗。」