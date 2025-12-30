婦人5次戰勝癌症　聖誕日卻遭鄰居試槍中彈身亡

聖誕佳節本應充滿歡樂氣氛，美國卻發生一宗令人心痛的悲劇。一位居於奧克拉荷馬州 南部的74歲婦人，過去曾堅強面對並戰勝5次癌症，但不幸地，在聖誕節當天於家中和孫兒們共享天倫之樂時，慘遭到鄰居不慎射出的子彈擊中，不幸離世。

綜合報道，根據死者Sandra Phelps家人的憶述，在事發的前幾分鐘，他們曾聽到從房子北邊傳來大約5到7次的槍響。當時，Sandra還開玩笑地說，一定是附近有人收到了一把新的槍枝。詎料不久，一顆子彈就擊中了她，她當時正抱著孫兒，閒坐在門外有蓋範圍。子彈從Sandra的右上臂進入身體，並進入胸腔，造成了致命的傷害。經過警方的深入調查，發現開槍的人是住在附近的鄰居，一位33歲男子Cody Adams。當時，他正在使用一把新購入的點45口徑手槍進行射擊練習。據指，這把槍是他買來送給自己的聖誕禮物。