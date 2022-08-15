婦女去美容院遭丈夫拳打腳踢 邊個國家咁極權(有片)

中亞國家土庫曼女性權益堪虞。網傳片段有一名丈夫闖入美容院內，在其他女顧客和美容師面前毆打妻子。片中可見，有人試圖以凳阻止那名躁夫，凳子最後遭踢翻，在場人士無計可施。那男子一度開門離去，但未幾又折返，並且狂打妻子，先是打頭，繼而腳踢身體。他似乎怒氣未消，再次揮拳打妻子的頭，後者被打至跌坐地上，但其丈夫仍未收手連環用腳踢她。片段這時中斷了，未知最後如何。報道指，在片段中丈夫向妻子吼叫「我們要找你多久？你該死的不准周圍去……」

女性地位｜嚴打假眼睫毛整容

報道指，40歲土庫曼總統塞爾達(Serdar Berdymukhammedov)從父親手上接棒上台，在大選贏73%選票勝出，惟國際觀察員指這場大選既非自由也不公平。塞爾達3月出任總統後被指獨裁管治，日漸打壓女性，若婦女被發現接受某些美容療程或化妝服務，她們的丈夫或父親將被罰款，相等幾個月薪金。另外，自4月起，警方在街上拘捕數十名婦女，因她們整假甲和戴假眼睫毛等。除了這兩樣，婦女也不准剪髮或染髮、接受注射式美容或做整容手術。據悉，警方會搜捕相信做了豐唇等整容治療的女性，也會突擊搜查美容院。不少美容院轉為地下經營。

女性地位｜外表「淫亂」被捕 婦女不可坐汽車前座

報道指，土庫曼女性被施壓要穿傳統保守長裙，也不可以穿有胸墊的胸圍。部分婦女更因看來「太過淫亂」被捕。報道又聲稱，塞爾達也頒令禁止女性坐在汽車前座。雖然官方無明文禁止，但土庫曼女性已有好幾年不獲發駕駛執照。