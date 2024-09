婦帶兩女兒「潛入」迪士尼被捕片段瘋傳 網民︰值得咩？｜網上熱話(有片)

迪士尼門票貴不貴見仁見智,無錢玩卻鋌而走險帶子女博霧潛入,則既犯法亦不會得到同情。美國加州迪士尼有名為「在世上最快樂的地方被捕」(Getting arrested at the happiest place on earth)的片段,在網上瘋傳,並吸引網民成千上萬則留言討論。事件涉及一名母親,帶兩名明顯已超過免費年齡的女兒「潛入」迪士尼,結果遭警方當場拘捕。

迪士尼|婦被捕時頭上仍戴著米奇老鼠耳

事發加州迪士尼Disney California Adventure Park,一名女子周三(25日)在園內被捕,片段可見她被警員押解,一邊叫嚷說「你弄痛我了,你他媽的弄痛我了」,並以西班牙語說「救命」。她頭上還戴著閃令令的米奇老鼠耳朵,兩名小女孩則在她身邊哭泣。