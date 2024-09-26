婦帶兩女兒「潛入」迪士尼被捕片段瘋傳 網民︰值得咩？｜網上熱話(有片)

迪士尼門票貴不貴見仁見智，無錢玩卻鋌而走險帶子女博霧潛入，則既犯法亦不會得到同情。美國加州迪士尼有名為「在世上最快樂的地方被捕」(Getting arrested at the happiest place on earth)的片段，在網上瘋傳，並吸引網民成千上萬則留言討論。事件涉及一名母親，帶兩名明顯已超過免費年齡的女兒「潛入」迪士尼，結果遭警方當場拘捕。
迪士尼｜婦被捕時頭上仍戴著米奇老鼠耳
事發加州迪士尼Disney California Adventure Park，一名女子周三(25日)在園內被捕，片段可見她被警員押解，一邊叫嚷說「你弄痛我了，你他媽的弄痛我了」，並以西班牙語說「救命」。她頭上還戴著閃令令的米奇老鼠耳朵，兩名小女孩則在她身邊哭泣。
迪士尼｜警指女子有前科 訛稱兩女只得2歲
當地傳媒指，該女子是因帶女兒「潛入」迪士尼而被保安攔下，指她沒有為兩女兒購票，而因女子拒絕合作，園方於是報警。警方指懷疑涉事女子有前科，以前亦曾訛稱女兒不足3歲以免費進園，今次繼續說女兒只得兩歲，但明顯超齡。《紐約郵報》指該樂園一日票的最便宜票價為104美元(約811港元)。
迪士尼｜網民︰對孩子造成心靈創傷
消息在英美等地均引起網民熱烈討論，有人慨嘆「她真的認為這值得嗎？她已對孩子造成不必要的心靈創傷」，並稱就算自己有錢也不會對子女有求必應，「會教他們並非想要甚麼就有甚麼」；另有人說「難以還有甚麼尷尬得過在子女面前、於大庭廣眾被捕，頭上還仍戴著米奇老鼠耳朵」。不少網民認為就算窮也要窮得有骨氣，「我家裡負擔不起去迪士尼，所以我小時候也沒去過。人生就是這樣」。