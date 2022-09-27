婦抱愛犬午睡 瞓到擘大口 點知慘變人肉「狗廁所」須留院3日

英國一名婦人抱著心愛的芝娃娃小狗午睡，一人一狗甜甜蜜蜜瞓晏覺，為何最終竟搞到女主人「食錯嘢」入院3日？

狗睡覺｜芝娃娃跟女主人午覺期間發生「意外」

居於布里斯托(Bristol)的51歲婦人Amanda Gommo，早前在家中抱著愛犬Belle午睡。她忽然被又濕又暖的奇怪感覺驚醒，驚見自己臉上嘴裡都是狗便便！她憶述︰「我立即衝入廁所……那太噁心了，我嘔了幾個鐘，口中味道揮之不去」。原來當時狗狗Belle突然不適，嚴重腹瀉，意外地在Gommo臉上「一瀉千里」，部分便便流入她剛好張開的嘴裡。獸醫指Belle感染了腸胃病毒，須服抗生素。

狗睡覺｜狗便便意外入口 導致腸胃炎

事發後，女主人Gommo的病情似乎較狗狗Belle更嚴重，又肚瀉又胃抽筋，醫生處方止痛藥及叫她多飲水排走病菌。但48小時後，她的情況愈來愈嚴重，包括雙腿等全身多處抽筋，家人立即急call救護車。最終Gommo須留院，接受電解質及葡萄糖靜脈注射(吊鹽水)，3天後才出院，醫生指她是因狗便便入口而導致腸胃炎。

但Gommo並沒有怪責愛犬，「我原諒了Belle的小小意外，我仍然全心愛牠，但之後我們再一起睡時，我一定會更注意睡覺的位置！」