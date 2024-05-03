婦搭廉航做漏一件事 慘被「罰」1800元欲哭無淚

報道指，該名華裔女子表示「我在機場被『罰款』220歐元(約1,800港元)」，氣得罵自己「笨蛋」。女事主表示，她選乘廉航瑞安航空(Ryanair)由荷蘭飛英國，去到櫃檯辦理登機手續時，才知原來要自行事先上網預辦。

馬來西亞傳媒報道，當地一名華裔婦人由荷蘭飛往英國旅遊時，發生令她欲哭無淚的遭遇，呼籲民眾引以為鑑。

預辦登機｜沒看清楚條款出事 勸民眾引以為鑑

女事主稱，今次是她第一次乘搭瑞安航空，事前不知原來該公司訂明，要在起飛前兩小時上網check-in，否則會徵收每人55歐元手續費，她慨嘆「有人說Ryanair就像亞航一樣是廉價航空，但我覺得Ryanair比較特別」，「因為沒有先自行登記，現場被『罰款』給人工費……我和家人4個人，就被『罰』了220歐元！」

但事件終究是由於她自己沒看清楚條款，她無奈的稱，這次經歷就當買了一個教訓，勸民眾別像她那樣烏龍。