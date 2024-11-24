婦科醫生藉檢查性侵87病人「痛到想死」偷拍片長逾6000小時 或囚21年

挪威一名55歲婦產科醫生，在過去20年間涉嫌在手術或檢查期間，性侵87名女子。警方並找到超過6,000小時的片段，據報大部分攝於婦科檢查時，而病人並不知道會被拍片。該醫生被控強姦罪，面臨21年監禁。
婦科醫生性侵案｜受害人介乎14至67歲 有人喉痛變婦科檢查
案件目前在審理中。55歲的婦產科醫生Arne Bye承認3項強姦罪名以及35項濫用職權侵犯他人罪名，受害人年齡介乎14至67歲。
Arne Bye在一個只有2,600名居民的城鎮執業，其中第18號受害人出庭作供，稱當日因喉嚨痛看醫生，卻被Bye游說做婦科檢查，「我想他是我的醫生，所以我便依他所說(接受檢查)」。
婦科醫生性侵案｜偷拍檢查過程 涉用除臭劑及瓶子性侵病人
檢查期間她感到不尋常的痛楚，但Bye堅稱正常。據報她接受檢查時，Bye在她不知情下架設了幾個鏡頭拍攝。期間Bye曾提醒該受害人說「將會感到痛楚」。案情顯示，Bye曾用類似除臭劑的器皿及其他瓶子侵犯病人。
婦科醫生性侵案｜受害人︰痛得「以為自己為死」
18號受害人稱痛得她「以為自己會死」。第19號女受害人作供時，同樣稱在沒有提到任何腹部不適的情況下，被Bye游說做婦科檢查，並指Bye「檢查了很久」，期間她持續地感到痛楚。
婦科醫生性侵案｜06年已有病人投訴被按摩私處附近
據報Bye最早於2006年已受質疑，一名女病人向另一名婦科醫生透露，接受Bye的檢查時曾被他「按摩」敏感部分附近；之後有其他病人亦有類似指控，但Bye否認。直至2022年8月，衛生部門終認為有問題，警方才展開調查。