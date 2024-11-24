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國際
2024-11-24 17:03:42

婦科醫生藉檢查性侵87病人「痛到想死」偷拍片長逾6000小時 或囚21年

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婦科醫生Arne Bye涉嫌以瓶子等物品性侵女病人。(互聯網)

婦科醫生Arne Bye涉嫌以瓶子等物品性侵女病人。(互聯網)

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挪威一名55歲婦產科醫生，在過去20年間涉嫌在手術或檢查期間，性侵87名女子。警方並找到超過6,000小時的片段，據報大部分攝於婦科檢查時，而病人並不知道會被拍片。該醫生被控強姦罪，面臨21年監禁。

婦科醫生性侵案｜受害人介乎14至67歲 有人喉痛變婦科檢查

案件目前在審理中。55歲的婦產科醫生Arne Bye承認3項強姦罪名以及35項濫用職權侵犯他人罪名，受害人年齡介乎14至67歲。

Arne Bye在一個只有2,600名居民的城鎮執業，其中第18號受害人出庭作供，稱當日因喉嚨痛看醫生，卻被Bye游說做婦科檢查，「我想他是我的醫生，所以我便依他所說(接受檢查)」。

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據報婦科醫生Arne Bye曾游說病人接受無必要的檢查。(互聯網) 警方起獲的鏡頭版記憶卡等。(互聯網) 婦科醫生Arne Bye涉嫌以瓶子及除臭劑器皿侵犯女病人。(互聯網) 婦科醫生Arne Bye涉嫌以瓶子及除臭劑器皿侵犯女病人。(互聯網) 婦科醫生Arne Bye涉嫌以瓶子等物品性侵女病人。(互聯網) 據報婦科醫生Arne Bye曾游說病人接受無必要的檢查。(互聯網) 婦科醫生Arne Bye的診症室。(互聯網) 婦科醫生Arne Bye在挪威一個人口僅2600多人的鎮上執業。(互聯網)

婦科醫生性侵案｜偷拍檢查過程 涉用除臭劑及瓶子性侵病人 

檢查期間她感到不尋常的痛楚，但Bye堅稱正常。據報她接受檢查時，Bye在她不知情下架設了幾個鏡頭拍攝。期間Bye曾提醒該受害人說「將會感到痛楚」。案情顯示，Bye曾用類似除臭劑的器皿及其他瓶子侵犯病人。

婦科醫生性侵案｜受害人︰痛得「以為自己為死」 

18號受害人稱痛得她「以為自己會死」。第19號女受害人作供時，同樣稱在沒有提到任何腹部不適的情況下，被Bye游說做婦科檢查，並指Bye「檢查了很久」，期間她持續地感到痛楚。

婦科醫生性侵案｜06年已有病人投訴被按摩私處附近 

據報Bye最早於2006年已受質疑，一名女病人向另一名婦科醫生透露，接受Bye的檢查時曾被他「按摩」敏感部分附近；之後有其他病人亦有類似指控，但Bye否認。直至2022年8月，衛生部門終認為有問題，警方才展開調查。

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