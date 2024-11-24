婦科醫生藉檢查性侵87病人「痛到想死」偷拍片長逾6000小時 或囚21年

挪威一名55歲婦產科醫生，在過去20年間涉嫌在手術或檢查期間，性侵87名女子。警方並找到超過6,000小時的片段，據報大部分攝於婦科檢查時，而病人並不知道會被拍片。該醫生被控強姦罪，面臨21年監禁。

婦科醫生性侵案｜受害人介乎14至67歲 有人喉痛變婦科檢查

案件目前在審理中。55歲的婦產科醫生Arne Bye承認3項強姦罪名以及35項濫用職權侵犯他人罪名，受害人年齡介乎14至67歲。

Arne Bye在一個只有2,600名居民的城鎮執業，其中第18號受害人出庭作供，稱當日因喉嚨痛看醫生，卻被Bye游說做婦科檢查，「我想他是我的醫生，所以我便依他所說(接受檢查)」。