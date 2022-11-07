媽咪麵創辦人馮振軒離世　享年96歲

馬來西亞傳媒報道，以推出「媽咪麵」聞名、媽咪大寶達(Mamee Double Decker)食品公司創辦人兼拿督馮振軒(Datuk Pang Chin Hin)於上周六(5日)早上逝世，終年96歲。他1971年創立公司，多年來業務不斷壯大，至1992年企業上市，其中「媽咪麵」(Mamee)是全球多地暢銷的知名食品，亦是不少港人喜愛的零食之一。

上周六離世 明日舉殯

《星洲日報》報道，馮振軒上周六早上6時03分離世，並將於明日(8日)舉殯。他的孫子、媽咪大寶達集團行政總裁Pierre Pang亦在社交平台Instagram刊出馮振軒生前相片，並發文寫道「LEGEND(傳奇)」，又標注指「We will miss you(我們會懷念你)」。

據公司官方網站及馬媒介紹，馮振軒1971年設立太平洋食品有限公司，他與合作夥伴最初在馬六甲開設一間小型工廠生產即食麵，至1972年推出首款產品，名為「樂意麵」。