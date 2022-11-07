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國際
2022-11-07 10:54:59

媽咪麵創辦人馮振軒離世　享年96歲

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媽咪麵創辦人馮振軒離世，享年96歲。(Facebook「媽咪大寶達」專頁圖片)

馬來西亞傳媒報道，以推出「媽咪麵」聞名、媽咪大寶達(Mamee Double Decker)食品公司創辦人兼拿督馮振軒(Datuk Pang Chin Hin)於上周六(5日)早上逝世，終年96歲。他1971年創立公司，多年來業務不斷壯大，至1992年企業上市，其中「媽咪麵」(Mamee)是全球多地暢銷的知名食品，亦是不少港人喜愛的零食之一。

上周六離世　明日舉殯

《星洲日報》報道，馮振軒上周六早上6時03分離世，並將於明日(8日)舉殯。他的孫子、媽咪大寶達集團行政總裁Pierre Pang亦在社交平台Instagram刊出馮振軒生前相片，並發文寫道「LEGEND(傳奇)」，又標注指「We will miss you(我們會懷念你)」。

據公司官方網站及馬媒介紹，馮振軒1971年設立太平洋食品有限公司，他與合作夥伴最初在馬六甲開設一間小型工廠生產即食麵，至1972年推出首款產品，名為「樂意麵」。

馮振軒孫兒Pierre Pang發文，指馮振軒是「傳奇」。（IG圖片）

因緣際會推出「媽咪麵」

馮振軒的兒子馮世洲及後發現，原來不少工人會直接食用未煮過的即食麵，此令馮氏父子開始讓公司業務轉到一個新方向，推出麵條小吃「媽咪麵」。網站指，「媽咪麵」的名稱是對母親的親切稱呼，以代表與孩子有最強烈情感聯繫的人。

報道指，憑着馮振軒與兒子馮世洲、其他兒孫輩的努力下，媽咪麵成為家傳戶曉的品牌，業務遍世界各地。至1992年上市時，公司改名為媽咪大寶達食品有限公司。目前該公司生產逾50種食品，也包括餅乾、蛋糕、汽水等。

馮振軒祖籍海南琼海典常村，他育有3子3女，兒孫滿堂。孫兒Pierre Pang目前是媽咪大寶達集團行政總裁。

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