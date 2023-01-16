嫌隔籬床呼吸機嘈擅自熄機　德七旬婦疑殺死院友

德國西南部曼海姆市(Mannheim)一間醫院發生一宗罕見致命事件，1名住院的72歲婦人嫌隔籬床79歲女病人使用的呼吸機太嘈，竟然自行兩度關閉對方的呼吸機，第一次被醫護人員及時發現，惟第二次被發現時一切已太遲，79歲最終返魂乏術。

綜合報道，事件發生於去年11月30日，當地檢察官表示，事件涉及一名72歲婦人Hatun C.，由於她受鄰床的79歲病人Hilal K.需要使用的呼吸機噪音影響，她無法好好進睡，竟然擅自將該呼吸機關上，當時有醫護人員及時發現，並立即為女病人進行急救，更警告老婦不能作出這樣的行為，詎料老婦重蹈覆轍，Hilal K.因而需要進入深切治療部治療，一度被救回，惟後來死於缺氧引起的併發症。Hatun C. 因涉嫌未遂殺人罪入獄。驗屍官對死進行驗屍，以確定Hatun C.的行為是否確實導致Hilal K.死亡。

被告兒子：母親筋疲力盡 關機是絕望的行為

不過，Hatun C.的 41 歲兒子替母親辯解說「我媽媽在那裡無法閉眼休息，因為她鄰居的呼吸機發出很大的聲音，她筋疲力盡，服藥很厲害。但她不想傷害這個女人。這是一種絕望的行為」，他又說母親只懂土耳其語，不懂得德文，因此無法明白護士說話，但他同時指母親對發生的一切感到後悔，並請求寬恕。

死者Hilal K.的女兒則坦言：「那個女人可能殺了我母親，我不能原諒她」。Hilal K.原本因為心房顫動入院，期後在院內感染新冠肺炎而轉到隔進病房及使用呼吸機，惟自此與女兒天人永隔。