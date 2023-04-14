嫌165cm矮識唔到女友做手術增高12厘米　自卑男：絕對值得

身高會影響個人自信？這句話未必人人認同，但美國一名41歲男子，就將一直交不到女朋友的原因歸咎於自己165厘米的身高，因此豪擲逾17萬美元(折合逾133萬港元)，接受兩次痛苦的斷骨增高手術，預計身高有機會增加5吋(約12.7厘米)，他不但終於交到女朋友，更建議想增高的人學他，並呼「絕對值得」！
綜合報道，明尼蘇達州男子Moses Gibson原本有165厘米身高，但他認為因為自己身高的關係，從小就遭受到歧視和霸凌，在追求女性時也遇到了重重關卡，讓他感到極度自卑。為了能夠長高，Gibson曾試過吃藥、找精神治療師幫忙等各種偏方，然而卻都沒效，最後他選擇接受痛苦的身高增高手術，讓醫生打斷脛骨和腓骨，並在腿部安裝可幫忙延長肢體的磁性金屬架，每天要使用增高裝置3次，以拉開手術後的腿骨，促使身體產生新的骨骼組織。
兼職揸Uber儲逾百萬港元手術費
為了賺到手術費，Gibson除了本身軟件工程師的工作之外，夜晚還兼職揸Uber，後來終於花三年存到75,000美金，在2016年進行第一次的增高手術。首次手術令Gibson「長高」了7厘米，他形容自信大幅提升不少。他說，從那時開始他就比較敢跟女性交談，更終於交到女朋友，但他並未滿足，今年3月再花98,000美元進行第二次手術，預計將增高大約5厘米，身高有機會增至177厘米。
Gibson興奮的表示，雖然還是有許多比他高的人，但是他從此不會再為身高感到自卑，「我開始穿短褲同影全身照片，我從未這樣做過」，他還鼓勵其他被叫「矮冬瓜」的人可以嘗試，「我建議想增高的人這麼做，絕對值得！」