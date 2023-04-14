嫌165cm矮識唔到女友做手術增高12厘米　自卑男：絕對值得

身高會影響個人自信？這句話未必人人認同，但美國一名41歲男子，就將一直交不到女朋友的原因歸咎於自己165厘米的身高，因此豪擲逾17萬美元(折合逾133萬港元)，接受兩次痛苦的斷骨增高手術，預計身高有機會增加5吋(約12.7厘米)，他不但終於交到女朋友，更建議想增高的人學他，並呼「絕對值得」！

綜合報道，明尼蘇達州男子Moses Gibson原本有165厘米身高，但他認為因為自己身高的關係，從小就遭受到歧視和霸凌，在追求女性時也遇到了重重關卡，讓他感到極度自卑。為了能夠長高，Gibson曾試過吃藥、找精神治療師幫忙等各種偏方，然而卻都沒效，最後他選擇接受痛苦的身高增高手術，讓醫生打斷脛骨和腓骨，並在腿部安裝可幫忙延長肢體的磁性金屬架，每天要使用增高裝置3次，以拉開手術後的腿骨，促使身體產生新的骨骼組織。