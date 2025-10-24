嬉戲模仿女子拳擊賽　18歲女打死23歲男 (有片)

Un lamentable hecho tiene conmocionada a la ciudad de Barranquilla. Un joven estudiante de Derecho de 23 años perdió la vida tras recibir un golpe durante una supuesta “simulación” de pelea.



El incidente ocurrió en el barrio Alto Prado, cuando el joven Camilo Andrés Garzón Díaz… pic.twitter.com/scVzfTWEfQ