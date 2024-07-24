嬰兒車遭強風吹落路軌 父跳月台救女遭輾斃 另一雙胞胎無恙

夫妻帶2歲雙胞胎女兒外出，在悉尼卡爾頓火車站的電梯走出月台，因二人同時鬆手沒有抓住嬰兒車，結果嬰兒車被一陣強風吹落鐵軌

澳洲近日發生一宗悲劇，一對夫妻帶2歲雙胞胎女兒在火車月台等車時，因一時疏忽未抓緊嬰兒車，結果強風將嬰兒車吹落火車路軌，父親情急跳下月台，最終自己和其中一名女兒被列車輾斃，另一名女兒平安無事。

綜合澳媒報道，40歲的倫沃爾（Anand Runwal）與39歲妻子普納姆（Poonam）均是印度人，男方在悉尼一間IT公司找到工作，他們去年10月從印度舉家搬到悉尼，當地時間周日(21日)中午，夫妻帶2歲雙胞胎女兒外出，在悉尼卡爾頓火車站的電梯走出月台，因二人同時鬆手沒有抓住嬰兒車，結果嬰兒車被一陣強風吹落鐵軌，同時還有列車正準備進站。