嬰兒車遭強風吹落路軌 父跳月台救女遭輾斃 另一雙胞胎無恙

澳洲近日發生一宗悲劇，一對夫妻帶2歲雙胞胎女兒在火車月台等車時，因一時疏忽未抓緊嬰兒車，結果強風將嬰兒車吹落火車路軌，父親情急跳下月台，最終自己和其中一名女兒被列車輾斃，另一名女兒平安無事。
綜合澳媒報道，40歲的倫沃爾（Anand Runwal）與39歲妻子普納姆（Poonam）均是印度人，男方在悉尼一間IT公司找到工作，他們去年10月從印度舉家搬到悉尼，當地時間周日(21日)中午，夫妻帶2歲雙胞胎女兒外出，在悉尼卡爾頓火車站的電梯走出月台，因二人同時鬆手沒有抓住嬰兒車，結果嬰兒車被一陣強風吹落鐵軌，同時還有列車正準備進站。
倫沃爾見狀即跳下月台救女，但因為列車距離太近，車長試圖剎車不果，嬰兒車和倫沃爾被雙雙輾過，倫沃爾與其中一名女兒當場過世，另外1名女兒則平安無事，僥倖保住性命。警方獲報趕赴現場，將驚魂未定的普納姆和倖存女童送到醫院治療，不過因為目睹丈夫和女兒慘死，普納姆受到嚴重的精神創傷，警方已接手調查詳細事故原因，初步推測並無可疑，正等待驗屍報告出爐，當局不排除未來在月台加裝幕門，防止事件重演。
母親尖叫「救救我的孩子」
目擊者講述了在撞擊發生前幾秒，聽到雙胞胎母親在月台上尖叫「救救我的孩子」，「我立刻就知道情況很糟糕，但火車根本來不及停下來。」還有另一名目擊者指母親在站台上尖叫著丈夫的名字，但當時他們只聽到一個小孩的哭聲，趕到現場的警察及後亦聽到火車底下傳出哭聲。