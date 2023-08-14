孔雀群移居佛州小鎮搞破壞 隨地便便刮花汽車 居民出結紮一招「反擊」

孔雀都要結紮？美國佛羅里達州邁阿密的椰子林(Coconut Grove)社區改建導致叢林減少，住在這裡多年的孔雀群因而南遷，移居約14公里外的小鎮派恩克雷斯特(Pinecrest)。惟孔雀「搬家」後，卻對小鎮居民造成滋擾，包括在屋頂造成割痕、啄掉汽車的漆面、在街上「便便」、破曉前發出刺耳叫聲擾人清夢等。

孔雀一夫多妻

《紐約時報》報道，面對孔雀「入侵」，人口約1.8萬的派恩克雷斯特鎮唯有出奇招，計劃幫雄性孔雀結紮，切除輸精管，讓雌性孔雀的卵子無法受精，藉此控制孔雀數量。負責的獸醫哈里斯(Don J. Harris)指，孔雀是一夫多妻的動物，替一隻公孔雀結紮，便可阻止7隻母孔雀生育，效益呈幾何級增長。

居民：不想殺孔雀

南佛州的居民已習慣與各種野生生物共存，不少人不願意對孔雀大開殺戒。格林伯格(Gerald Greenberg)前院的一棵樹上便住了約7隻孔雀，他說，當然不想殺孔雀，但總要想辦法應對孔雀數量日增的問題。