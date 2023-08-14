孔雀群移居佛州小鎮搞破壞 隨地便便刮花汽車 居民出結紮一招「反擊」

孔雀都要結紮？美國佛羅里達州邁阿密的椰子林(Coconut Grove)社區改建導致叢林減少，住在這裡多年的孔雀群因而南遷，移居約14公里外的小鎮派恩克雷斯特(Pinecrest)。惟孔雀「搬家」後，卻對小鎮居民造成滋擾，包括在屋頂造成割痕、啄掉汽車的漆面、在街上「便便」、破曉前發出刺耳叫聲擾人清夢等。
孔雀一夫多妻
《紐約時報》報道，面對孔雀「入侵」，人口約1.8萬的派恩克雷斯特鎮唯有出奇招，計劃幫雄性孔雀結紮，切除輸精管，讓雌性孔雀的卵子無法受精，藉此控制孔雀數量。負責的獸醫哈里斯(Don J. Harris)指，孔雀是一夫多妻的動物，替一隻公孔雀結紮，便可阻止7隻母孔雀生育，效益呈幾何級增長。
居民：不想殺孔雀
南佛州的居民已習慣與各種野生生物共存，不少人不願意對孔雀大開殺戒。格林伯格(Gerald Greenberg)前院的一棵樹上便住了約7隻孔雀，他說，當然不想殺孔雀，但總要想辦法應對孔雀數量日增的問題。
當局同意放寬孔雀保護法
南佛州居民對如何處置遊走社區的孔雀沒有太多共識，派恩克雷斯特鎮所在的邁阿密‧戴德縣(Miami-Dade County)在2001年將殺害或捕捉孔雀列為非法，當時孔雀數量還沒那麽多。但隨著愈來愈多社區投訴孔雀四處破壞，該縣委員會去年2月同意放寬孔雀保護法。
派恩克雷斯特鎮率先提出孔雀結紮計劃，並於上月獲得批准。轄區包括該鎮的邁阿密‧戴德縣縣政委員Raquel A. Regalado同意提供1.5萬美元(約11.7萬港元)資助結紮設備費用，該鎮每月撥款7,500美元(約5.8萬港元)執行計劃。
南佛州是動物棲息「天堂」
專家指出，美國其他地區的外來生物會因冬季低溫而致數目減少，但南佛州氣候溫暖，外來生物有豐富食物來源，因而可大量繁殖。目前未知結紮計劃對控制孔雀數量的實際成效如何。