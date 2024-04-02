孕婦做產檢被推去做子宮刮除術流產 醫院：唔好意思認錯人

據德國《法蘭克福評論報》30日援引捷克媒體報導，事情發生在當地時間25日，捷克布拉格布洛夫卡大學醫院替一位去進行例行產檢的孕婦進行了子宮刮除術，也就是所謂的墮胎手術。原因是他們把她和另一名同一時間要動手術的婦女弄錯，造成這起無可挽回的意外。

離譜醫療疏失！捷克一家醫院將一名定期產檢的孕婦與另一位要進行子宮刮除術的婦女搞混，導致孕婦流產。

據德國《法蘭克福評論報》30日援引捷克媒體報導，事情發生在當地時間25日，捷克布拉格布洛夫卡大學醫院替一位去進行例行產檢的孕婦進行了子宮刮除術，也就是所謂的墮胎手術。原因是他們把她和另一名同一時間要動手術的婦女弄錯，造成這起無可挽回的意外。

這名孕婦就在不知情的情況下被全身麻醉，進行手術，失去了寶寶。

報導指出，兩名婦女都是定居捷克的外籍公民。