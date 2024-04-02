孕婦做產檢被推去做子宮刮除術流產 醫院：唔好意思認錯人

離譜醫療疏失！捷克一家醫院將一名定期產檢的孕婦與另一位要進行子宮刮除術的婦女搞混，導致孕婦流產。
據德國《法蘭克福評論報》30日援引捷克媒體報導，事情發生在當地時間25日，捷克布拉格布洛夫卡大學醫院替一位去進行例行產檢的孕婦進行了子宮刮除術，也就是所謂的墮胎手術。原因是他們把她和另一名同一時間要動手術的婦女弄錯，造成這起無可挽回的意外。
這名孕婦就在不知情的情況下被全身麻醉，進行手術，失去了寶寶。
報導指出，兩名婦女都是定居捷克的外籍公民。
布洛夫卡醫院表示，「根據目前掌握的情況，此次誤認患者事件是相關工作人員嚴重違反內部規定所致」，並宣布將向受害人道歉並給予賠償。婦科醫生兼捷克醫學會副主席普拉達(Jan Přáda)則說，除了工作人員的嚴重疏忽之外，語言障礙可能也是導致這次事件的原因之一。他強調，在預約和手術之前，醫生總是會確認患者的姓名，檢查醫院手環和號碼，並多次確認他們是否知道將發生什麼情況。如果病人懂捷克語，或者醫生會說英語，則可能不會發生這種情況。不過目前尚不清楚醫療人員在與該名孕婦溝通時使用哪種語言。
捷克衛生部則說，「衛生部向患者及其全家人表示深切遺憾，這是一個不可原諒的錯誤」，並表示相關人員已被停職。
布拉格警方目前也介入展開調查，指控該院過失殺人。
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