孕婦陣痛獲外賣員開路往醫院 翌日尋人致謝 結局卻令人心痛

《星洲網》報道，該女子在TikTok分享影片，表示她在本月20日趕往醫院分娩時，遇到一位非常熱心的外賣員，對方駕駛電單車，主動在她乘搭的車子前方幫忙開路，才讓她可順利抵達醫院生產。為表達對他的謝意，女子希望透過網絡力量找到這位好心人。

馬來西亞一名女子日前因產前陣痛急著趕往醫院，搭車途中遇到一位熱心的外賣員在前方幫忙開路，女子產後翌日為了感謝外賣員，就透過社交網尋人，但竟是她始料不及的結局。

女子為外賣員心痛

未料還來不及當面致謝，女子就先得知外賣員遇車禍離世的消息。傳媒報道，外賣員名為魯迪(Rudi Hermawan Sumarno)，今年33歲，和妻子育有一對6歲雙胞胎兒子。本月21日，即他幫忙為女子開路的翌日，晚上8時，他駕駛電單車行經麻坡往昔加末的公路時，被一輛汽車撞倒，導致他頭部重創，當場身亡。警方調查後確認，肇事司機涉嫌酒後駕駛。

女子得知噩耗後大受打擊，「我才想要找他，他20日下午5時幫助過我，當時我陣痛難耐，是他替我開路到醫院。我的天！當我得知車禍死者就是那位外賣員時，嚇到不停發抖」。

網民紛紛讚揚外賣員

不少網民看過女子的影片後感動不已，紛紛稱讚外賣員的善行，「你做的善事會讓你上天堂的」、「願逝者的靈魂得到祝福」、「人生無常，誰都不知道下一秒會發生甚麼事」。也有人憤怒譴責酒後駕駛，直指「酒後開車不但令別人有生命危險，也是一種對自己不負責任的行為」，有人感嘆「一個好人就這樣被酒駕的人害死了」。