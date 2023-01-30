孝順女一人分飾兩角 扮離世雙胞胎姊妹向祖父母問候 網民感慨：無私付出

用心良苦……美國一名女網民拍片透露，近年每年聖誕節，都會一人分飾兩角，假扮成已離世的雙胞胎姊妹致電向祖父母問候，之所以隱瞞姊妹病逝一事，是為免老人家聽聞噩耗後承受不住。悲傷故事令不少網友鼻酸，但也有人質疑做法有欺騙之嫌，有人更直指如此謊言「很可怕」。女網民面對海量評論，事後已刪除影片。

美媒《Insider》及英國《每日郵報》等報道，在TikTok擁有10萬追蹤、居於華盛頓州的亞裔網紅安妮(Annie Niu)早前上傳影片，表示雙胞胎姊妹3年前因腦膜炎(meningitis)病逝，之後一直沒有告訴祖父母，每年聖誕節，她就扮成其姊妹向祖父母致電問候，影片中可見她與祖父母對話。

保護長輩屬亞洲文化一部分

安妮的做法引起網民極大迴響，數千人留言表示不明白她為何要隱瞞姊妹的死訊。她翌日再拍片解釋，指「很多人不理解，但這在亞洲文化中是常見的，我們會保護長輩，不讓他們知道噩耗」。