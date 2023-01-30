孝順女一人分飾兩角 扮離世雙胞胎姊妹向祖父母問候 網民感慨：無私付出

用心良苦……美國一名女網民拍片透露，近年每年聖誕節，都會一人分飾兩角，假扮成已離世的雙胞胎姊妹致電向祖父母問候，之所以隱瞞姊妹病逝一事，是為免老人家聽聞噩耗後承受不住。悲傷故事令不少網友鼻酸，但也有人質疑做法有欺騙之嫌，有人更直指如此謊言「很可怕」。女網民面對海量評論，事後已刪除影片。
美媒《Insider》及英國《每日郵報》等報道，在TikTok擁有10萬追蹤、居於華盛頓州的亞裔網紅安妮(Annie Niu)早前上傳影片，表示雙胞胎姊妹3年前因腦膜炎(meningitis)病逝，之後一直沒有告訴祖父母，每年聖誕節，她就扮成其姊妹向祖父母致電問候，影片中可見她與祖父母對話。
保護長輩屬亞洲文化一部分
安妮的做法引起網民極大迴響，數千人留言表示不明白她為何要隱瞞姊妹的死訊。她翌日再拍片解釋，指「很多人不理解，但這在亞洲文化中是常見的，我們會保護長輩，不讓他們知道噩耗」。
事主：會一直瞞下去
安妮表示，「很多人說他們(祖父母)應該知道真相，但是他們是不應該死的，如果告知真相，實在難以保證會發生甚麼事」。她說，祖父母從小照顧她們姊妹長大，感情很親厚，因此她打算一直瞞下去，找各種藉口解釋為何孫女不去探望他們。
說到這裡，安妮也情緒崩潰，說她常常夢見已逝的姊妹，「所以我當作一半的生命與她同在，因為我每晚都會見到她」。
網民意見兩極
數千人留言對安妮的做法表示理解，指他們的文化會鼓勵這種保護長輩的行為。有網民說自身經歷，「我父親過世後，我的祖母茶飯不思，可說心碎了，她兩個星期後就跟著我的父親去世了，她受不了那種傷痛」。
另有網民讚賞安妮，「你這樣保護祖父母是無私的付出，儘管這對你來說一定是很痛苦」。有粉絲認為，安妮的做法「合情合理」，「她驚訝為何其他人不明白」。
可是，也有網民質疑，「如果之後被祖父母發現了，又該怎麼辦？」，更有人批評「事情令人作嘔」。