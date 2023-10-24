孟加拉兩列火車相撞 兩節車廂撞毀至少17死逾百傷 乘客受困車廂下(有片)

根據孟加拉警方消息，23日下午4點左右，一列貨運列車，於孟加拉首都達卡東北方80公里的拉布市（Bhairab），撞上前方的載客列車，導致兩節車廂被撞毀。

孟加拉在10月23日傳出火車相撞事故，兩列火車在該國東部拜拉布市（Bhairab）撞上，造成至少17人死亡，逾百人受傷。

達卡鐵路警察局長阿諾瓦爾·侯賽因表示，目前已找到17具屍體，另有多名傷者被送往醫院。隨著救援行動進行，死亡人數有可能持續攀升。

當地消防局局長馬蘇德指，撞擊發生後，許多乘客被壓在出軌的車廂下方，無法自行逃生。救難人員通報，他們看得到翻覆的車廂下面，還有被壓住和受困的遺體。事件導致附近地區鐵路服務暫停，連接達卡、吉大港、吉紹爾甘傑縣和錫爾赫特縣的路線受到影響，鐵路官員表示，緊急救援人員將在接下來的幾個小時內留在現場，受影響的交通，可能會持續中斷到24日。