孟加拉動物園大象突暴走　馴象師17歲兒遭重踩拋摔身亡

據外媒報導，位於孟加拉首都達卡米爾普爾地區的國家動物園（Bangladesh National Zoo）傳出意外。當地時間11日，一名馴象師阿扎德帶著17歲兒子扎希德一同上工，並且進入了大象區。上午11點左右，5隻大象的其中1隻突然攻擊扎希德，他當場身受重傷。

據外媒報導，位於孟加拉首都達卡米爾普爾地區的國家動物園（Bangladesh National Zoo）傳出意外。當地時間11日，一名馴象師阿扎德帶著17歲兒子扎希德一同上工，並且進入了大象區。上午11點左右，5隻大象的其中1隻突然攻擊扎希德，他當場身受重傷。

國家動物園園長拉菲克爾表示，他是從其他人那裡得知這起事件的。事後從網路上流傳的影片可以看到，當時大象先是用腳重重地踩踏扎希德，接著還用鼻子將他捲起後再重摔到地面。阿扎德在事發時就騎在象背上，他用藤條重重鞭打大象，卻仍然無法阻止大象攻擊兒子，其他人想要幫忙也不知如何幫起，扎希德最後躺在地上一動也不動。

拉菲克爾說，大象應該是對扎希德不熟悉，才會對他發動攻擊。

大象雖然看似溫馴，但實際上還是具有攻擊性。之前在印度一個宗教儀式上，也曾發生祭祀用的大象突然發狂，攻擊象夫導致當場慘死的意外。