孟加拉大學扶手電梯「加速」嚇煞學生 目擊者：天國的階梯(有片)

孟加拉達卡一所大學一條扶手電梯疑因技術故障突然「加速」運行，多名學生嚇至尖叫，場面一度混亂(影片截圖)

孟加拉達卡一所大學一條扶手電梯周一（15日）疑因技術故障突然「加速」運行，多名學生嚇至尖叫，場面一度混亂，片段亦在社交平台瘋傳，有香港網民討論事件時，亦與2017年旺角朗豪坊「天梯」溜後意外相提並論。

事故發生在達卡的BRAC大學校園一幢教學大樓，當時正值學生上下課時段，許多學生正在使用電動扶梯。拍攝並上載該段約16秒短片的學生在社交平台配文稱：「這就是為何它被稱為通往天堂的階梯」，影片所見，電梯在運行期間突以異常高速向下移動，站在梯級上的學生即時失去平衡，有人加快腳步衝向出口位置「跳級」，高喊「快走，快走」，旁邊等待使用的學生亦被情況嚇呆，不斷驚呼，亦有人指示上方同學不要再坐扶手電梯，幸影片可見未出現有人跌倒及人疊人情況。

事件在網上廣泛流傳後，不少網民批評事故反映校園設施安全存隱憂，質疑扶手電梯保養及監察是否到位，指「如果有人跌倒人疊人，後果不堪設想」，並要求校方交代。事故發生後，校方立即下令關閉扶手電梯，並派遣技術團隊檢查系統，找出故障原因。全校方仍未就扶手電梯突然加速的技術原因、維修狀況或加強安全措施發表正式聲明。

香港網民重提朗豪坊溜後意外

有香港網民討論事件時，亦與2017年旺角朗豪坊「天梯」溜後意外相提並論，2017年3月25日下午約4時30分，朗豪坊一條斯自動梯運送約120名乘客由4 樓上行至8樓期間，突然停止並朝反方向運行，導致18名乘客受傷。