孟加拉網紅被捕　原因竟然係唱得唔似原唱(有片)

孟加拉一名網紅經常分享自己翻唱歌曲的影片，網上事業經營得有聲有色，單在Facebook上就有近200萬名Fans，YouTube影片的點閱率破百萬亦是等閒事。但他早前卻突然遭警方拘捕，拘留足足8小時，原因竟然是他無依照傳統方式演繹，扭曲原作。

綜合《紐約郵報》(New York Post)等報道，這名網紅的藝名為Hero Alom，其YouTube專業有逾200條影片，部分為翻唱兼翻拍的歌曲MV，畫面都不外乎面對鏡頭擺出甫士或舞蹈，加上簡單視覺效果，或與樂團jam歌之類，偏向小本製作，但製作認真，獲得不少網民點讚。Hero Alom於上月28日清晨6點，突然遭警方逮捕並拘留8小時。警方表示，Hero Alom演唱當地著名詩人泰戈爾與伊斯拉姆的詩歌，但收到許多民眾投訴，認為Hero Alom扭曲了原作，亦無依照傳統方式演繹。除此之外，Hero Alom還被控未向警方申請，便在社群媒體上PO出穿著警察制服的影片。他在向警方道歉並承諾絕不再犯後獲釋。

Hero Alom 稱被警方挖苦及要求改藝名

不過獲釋後，Hero Alom很快又發布一部新影片。影片中他穿著獄服，場景也故意設計的像是監獄，以歌聲唱出對此事的不滿。他宣稱自己遭到警方的「精神虐待」，並表示警方逮捕他後，還挖苦他「你有像英雄的外表嗎？」要求他不能再用「英雄」(Hero)為藝名。

事件引起當地社運人士關注，批評警方這次逮捕是侵犯個人權益。警方則回應指，Hero Alom想藉被捕事件以增加自己的影片流量，並否認曾要求他改名一事。