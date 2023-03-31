孟加拉記者報道物價上漲被捕　面臨14年監禁

孟加拉記者Shamsuzzaman Shams因為報道國內物價上漲相關新聞，周三(29日)凌晨約4時，在家被便衣警員拘捕帶走。當局指，Shams刻意散播虛假新聞，涉違反《數位安全法》被捕，並求處14年有期徒刑。據悉，孟加拉政府曾於今年1月大量封鎖國內新聞報社及網站，媒體言論自由持續被打壓引發各界擔憂。

綜合報道，Shams於26日在所屬的孟加拉《黎明日報》(Prothom Alo)發表一篇報道，文中引用一名民眾 Zakir Hossain 批評國內不斷上漲的物價指：「如果吃不起飯，要獨立有甚麼用？我們要吃得起魚、肉和米飯。」報道以印刷版及網絡版發在，報道則用了一名為Sobuj的人的相片。一名律師事後稱找到Sobuj，當方指沒說過那番話。執政黨認為，Shams刻意散播不實新聞抹黑政府形象，根據《數位安全法》向法院求處最高14年有期徒刑。內政部長 Asaduzzaman Khan表示，Shams因為報道虛假新聞被警方拘捕起訴，如果未來再有同類事情發生，同樣會被判入獄。