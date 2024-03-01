孟加拉購物中心大火　至少43死40傷(有片)

孟加拉首都達卡一座樓高6層的購物中心發生大火，造成至少43人死亡，約40人受傷。當地衞生部長表示，死傷者包括婦女和孩童。消防表示，一樓餐廳首先起火，多人被困。起火原因有待調查。
火警在周四(2月29日)晚約10時發生。低層一間熱門印度香飯餐廳「Kacchi Bhai」突然起火，火勢迅速向建物其他樓層蔓延，導致數十人受困。有倖存者表示，看到有很多人往樓上跑，他則是爬水管逃生。另有人指自己是破窗逃生，有兩名同事因協助疏散，不幸罹難。網上流傳影片顯示，整幢商場幾乎陷入火海，火勢非常猛烈，
消防指建築物內幾乎每層的餐廳都使用石油氣罐
消防在撲救2個小時後才將火勢控制。有消防員說，建築物內幾乎每層都有餐廳，這些餐廳都是使用石油氣罐，曾加灌救難度。衞生部長表示，至少33人於達卡醫學院附設醫院被宣布死亡，包括婦女和孩童；至少10人在鄰近一間醫院被宣告死亡，另有約40人被送院治理。孟加拉政府已下令徹查火警起因。
#BREAKING— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) February 29, 2024
Fire kills 43 in Bangladesh capital Dhaka
A massive fire broke out in the 7th story of a building. In #Dhaka, #Bangladesh. pic.twitter.com/I5AZwqzrmQ