孟加拉首女性總理吉亞病逝　享年80歲

孟加拉民族主義黨（BNP）今日（12月30日）發表聲明稱，孟加拉首名女性總理吉亞（Khaleda Zia）於當地時間上午6時在達卡愛維爾醫院病逝，享年80歲。民族主義黨在聲明中表示：「我們摯愛的國家領袖已不在人世，我們為她的靈魂祈求寬恕，並請求所有人為她的亡靈禱告。」

根據孟加拉《每日星報》報道，吉亞自11月23日因肺部感染症狀入院治療。醫生表示，她患有晚期肝硬化、關節炎、糖尿病以及胸部和心臟病等多重病症。

孟加拉臨時領導人尤努斯（Muhammad Yunus）在X發表聲明，對吉亞的逝世表達「深切哀悼」。他稱這名三度出任總理的政治人物為孟加拉「民主運動的象徵」，並表示「國家失去了一位偉大的守護者」。尤努斯補充說：「我對她的離世深感悲傷和痛心。」