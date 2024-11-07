孟買機場派出狗狗隊　讓乘客任摸舒緩情緒(有片)

乘搭飛機對於某些乘客而言，可能會帶來心理壓力，印度孟買機場近日推出「Pawfect」計畫，在第二航空大樓派出9隻情緒支援犬，幫助乘客舒緩搭機、長途旅行的緊張情緒，一群超萌狗隊在網上曝光後引發關注。
綜合報道，孟買國際機場日前宣布，重新推出Pawfect計畫，9隻情緒支援犬狗狗會於每星期周五至周日、下午3時至晚上11時之間，在第二航空大樓出境區、入境區等處陪伴乘客。情緒支持狗狗隊經過專業訓練，犬種包括金毛尋回犬、摩天使犬、西施犬、拉薩犬(Lhasa Apso)、拉布拉多和哈士奇。
網民：如果印度土狗有份會更好
從機場分享的影片顯示，多隻可愛狗狗出現在機場，讓乘客撫摸、抱抱，影片獲大批網民給「心心」圖，並對機場新推出的服務給予正面評價大讚：「太好了」、「好可愛，好想見牠們」、「我的航班時間剛好錯過了，慘」、「我下個月回來，一定要跟這些毛孩見面」；但仍有部分網民反映：「要哈士奇在孟賣的天氣？」「為甚麼沒有印度土狗？」、「很多印度土狗也很優秀，如果有一隻會更好」。
Mumbai Airport introduces 'Pawfect' Initiative with 9 Dogs to spread joy among travellers. The emotional support dogs, including a Golden Retriever and a Maltese, will charm and comfort passengers at Terminal. #MumbaiAirport #PawfectInitiative 🐶✈️ pic.twitter.com/CHnEb9tcgy— Times Yug (@TimesYug) October 26, 2024