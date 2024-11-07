孟買機場派出狗狗隊　讓乘客任摸舒緩情緒(有片)

網民：如果印度土狗有份會更好

從機場分享的影片顯示，多隻可愛狗狗出現在機場，讓乘客撫摸、抱抱，影片獲大批網民給「心心」圖，並對機場新推出的服務給予正面評價大讚：「太好了」、「好可愛，好想見牠們」、「我的航班時間剛好錯過了，慘」、「我下個月回來，一定要跟這些毛孩見面」；但仍有部分網民反映：「要哈士奇在孟賣的天氣？」「為甚麼沒有印度土狗？」、「很多印度土狗也很優秀，如果有一隻會更好」。