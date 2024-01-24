孩子寫「5+0=5」被打交叉令媽媽不忿　網民揭尷尬真相

越南一名媽媽發文分享自己的無奈，因為學校發回數學試卷，其中5+0=5以及6+0=6，孩子明明寫對，卻都被老師打交叉，她覺得不合理，於是網上發文詢問，有細心的網民亦指出一個令這媽媽尷尬的真相。

越南《phunuphapluat》報道，這位媽媽表示，孩子放學帶回數學試卷，第8大題中，「5+0=5」和「6+0=6」都被指錯誤，但她指，答案是對的，懷疑是老師改錯。而老師的答案亦讓她無法理解，因為加起來的結果都是一樣，孩子的計算式也是對的，質疑為何不給分數。帖文曝光後，不少家長也同意這名媽媽的看法，同樣不清楚錯在哪裡，直至有家長仔細閱讀題目後，才指出問題所在，並提醒孩子在計算的同時，亦需要邏輯思考。