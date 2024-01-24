孩子寫「5+0=5」被打交叉令媽媽不忿　網民揭尷尬真相

越南一名媽媽發文分享自己的無奈，因為學校發回數學試卷，其中5+0=5以及6+0=6，孩子明明寫對，卻都被老師打交叉，她覺得不合理，於是網上發文詢問，有細心的網民亦指出一個令這媽媽尷尬的真相。
越南《phunuphapluat》報道，這位媽媽表示，孩子放學帶回數學試卷，第8大題中，「5+0=5」和「6+0=6」都被指錯誤，但她指，答案是對的，懷疑是老師改錯。而老師的答案亦讓她無法理解，因為加起來的結果都是一樣，孩子的計算式也是對的，質疑為何不給分數。帖文曝光後，不少家長也同意這名媽媽的看法，同樣不清楚錯在哪裡，直至有家長仔細閱讀題目後，才指出問題所在，並提醒孩子在計算的同時，亦需要邏輯思考。
家長們：自己像該名學生一樣無考慮周全
圖片可見算式要求每個圖片所代表的數字不同，例如第1個計算中，3+3=6，所以得出每個方形的值為3，所以題目c為「3+？=5」，憑此算式，可得出三角形的數字是2，因此答案是「3+2=5」；同理，4+4=8，所以每個圓形的值是4，因此題目d的計算結果應為「4+2=6」才對。
有家長指出，孩子必須對形狀動腦思考，否則即使算式是正確的，仍然不是題目要求的答案。當解決方案一出，許多家長一致贊同，並坦言自己像該名學生一樣，沒有考慮周全。報道指，數學的困難之處在於，不僅有懂得計算，還要閱讀理解能力，以符合問題的確切要求，孩子需要養成認真看題目的習慣。