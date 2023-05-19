孫女有全家唯一「綠眼珠」　美國一家姑迫驗DNA反被兒媳拆穿外遇黑歷史

文／CTWANT

美國論壇Reddit上一名人妻分享道，兩個月大的女兒有一雙漂亮的綠眼瞳，但離奇的是，她、丈夫與父母公婆都不是綠色眼睛，這也使得奶奶開始懷疑媳婦出軌，不斷指責她。為了洗清污名，人妻便讓丈夫和女兒去做了DNA測試，不料卻意外發現了奶奶年輕時的外遇秘密，丈夫的親生父親另有其人，但人妻目前只想先過好現在的生活，並不打算揭發事實。

根據英國《鏡報》（The Mirror）報道，丈夫對於人妻相當信任，起初更認為女兒異常的綠眼珠僅僅是特殊遺傳問題，但由於夫妻雙方家人都持懷疑態度，人妻為了用檢驗結果讓親人們安心，便說服丈夫做親子鑑定，而結果就如同人妻所保證的，她沒有外遇，女兒確實是丈夫的親生骨肉。