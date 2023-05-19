孫女有全家唯一「綠眼珠」　美國一家姑迫驗DNA反被兒媳拆穿外遇黑歷史

文／CTWANT
美國論壇Reddit上一名人妻分享道，兩個月大的女兒有一雙漂亮的綠眼瞳，但離奇的是，她、丈夫與父母公婆都不是綠色眼睛，這也使得奶奶開始懷疑媳婦出軌，不斷指責她。為了洗清污名，人妻便讓丈夫和女兒去做了DNA測試，不料卻意外發現了奶奶年輕時的外遇秘密，丈夫的親生父親另有其人，但人妻目前只想先過好現在的生活，並不打算揭發事實。
根據英國《鏡報》（The Mirror）報道，丈夫對於人妻相當信任，起初更認為女兒異常的綠眼珠僅僅是特殊遺傳問題，但由於夫妻雙方家人都持懷疑態度，人妻為了用檢驗結果讓親人們安心，便說服丈夫做親子鑑定，而結果就如同人妻所保證的，她沒有外遇，女兒確實是丈夫的親生骨肉。
決定先暫緩揭露秘密
「我們的女兒是他的，但我的岳父不是我丈夫的父親」人妻說道，她沒想到驗個DNA卻意外發現了奶奶29歲時背叛公公的秘密。丈夫對於這樣的結果感到相當憤怒，更想直接與他的母親對質，雖然人妻也站在丈夫那邊，但仍勸他應該先冷靜考慮。也由於夫妻倆因照顧新生兒而感到疲倦，人妻決定先暫緩揭露秘密一事。
人妻感嘆道「我只是想讓他安心，但我卻令他父母婚姻可能終結，並可能毀了他的家庭」，對此，多名網民認為人妻沒有選擇直接公開秘密是對的，但也有網民建議，若下次奶奶仍喋喋不休地討論孫女的綠眼珠，人妻只需要看著她的眼睛，然後說「哦，我知道她是怎麼長出綠眼睛的……」。
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