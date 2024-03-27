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國際
2024-03-27 15:17:00

孵蛋失敗貓頭鷹回巢驚見2孤兒　驚喜一擁入懷獲回報(有片)

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兩隻貓頭鷹BB同樣是灰林鴞，相信是從附近鳥巢掉下，成為孤兒。(YouTube)

兩隻貓頭鷹BB同樣是灰林鴞，相信是從附近鳥巢掉下，成為孤兒。(YouTube)

英國野生動物觀察家Robert Fuller長期關注野外一對灰林鴞夫妻BomberLuna 他還為牠們在樹幹修建鳥巢，讓牠們住得舒適並且生蛋養育後代。BomberLuna亦很喜歡這個巢，沒多久便產一幾隻蛋，惟一直未能將蛋孵出。令牠們好不沮喪。Robert Fuller為此作了一個決定幫助牠們。

綜合報道，大約一年前，Luna先後生下了3隻蛋，Luna負責日間孵蛋，Bomber負責覓食供應Luna。然而過了30天，所有蛋都沒有孵化跡象，Robert Fuller根據他的經驗，認為這些鳥蛋應該是不能孵化。當時，有農民通知在附近發現有小貓頭鷹，查看後，發現兩隻貓頭鷹BB同樣是灰林鴞，相信是從附近鳥巢掉下，成為孤兒。Robert Fuller貓頭鷹BB帶回基地照顧餵食，牠們身體相當健康。

Robert Fuller將幼鳥放進去，還準備了幾隻死老鼠讓Luna給牠們餵食。(YouTube) 孵蛋失敗貓頭鷹回巢驚見2孤兒，驚喜一擁入懷獲回報。(YouTube) Luna回巢當刻，一看到兩隻陌生幼鳥，二話不說卻上前將牠們一擁入懷。(YouTube) Luna將BB收進羽翼之下直到完全覆蓋，緊緊抱在懷中，確保給予溫暖。 (YouTube) 孤兒BB羽翼漸長。(YouTube)

貓頭鷹夫妻一年後成功孵蛋

Robert Fuller就有個想法，如果Luna一直持續孵蛋卻孵不出，既然這兩隻小貓頭鷹已經和父母分開了，相信Luna會是完美的養母。於是他先將Luna放出巢穴，接著將鳥蛋移除、將幼鳥放進去，還準備了幾隻死老鼠讓Luna給牠們餵食。結果，當Luna回巢當刻，一看到兩隻陌生幼鳥，二話不說卻上前將牠們一擁入懷，將BB收進羽翼之下直到完全覆蓋，緊緊抱在懷中，確保給予溫暖，已能想像到，Luna已將孤兒BB當作親生孩子來照顧。LunaBomber成功將孤兒BB養大，直至牠們羽翼長成離開。這對善良的夫妻其後再為4隻孤兒擔當養父養母，同樣視如己出，關懷備至。Robert Fuller表示，一年後LunaBomber終於孵化出屬於自己的BB，就像是對這對善心夫妻的美好回報。

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