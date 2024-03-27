孵蛋失敗貓頭鷹回巢驚見2孤兒　驚喜一擁入懷獲回報(有片)

英國野生動物觀察家Robert Fuller長期關注野外一對灰林鴞夫妻Bomber和Luna， 他還為牠們在樹幹修建鳥巢，讓牠們住得舒適並且生蛋養育後代。Bomber和Luna亦很喜歡這個巢，沒多久便產一幾隻蛋，惟一直未能將蛋孵出。令牠們好不沮喪。Robert Fuller為此作了一個決定幫助牠們。

綜合報道，大約一年前，Luna先後生下了3隻蛋，Luna負責日間孵蛋，Bomber負責覓食供應Luna。然而過了30天，所有蛋都沒有孵化跡象，Robert Fuller根據他的經驗，認為這些鳥蛋應該是不能孵化。當時，有農民通知在附近發現有小貓頭鷹，查看後，發現兩隻貓頭鷹BB同樣是灰林鴞，相信是從附近鳥巢掉下，成為孤兒。Robert Fuller將貓頭鷹BB帶回基地照顧餵食，牠們身體相當健康。