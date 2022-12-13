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國際
2022-12-13 16:16:00

學海無涯｜美國九旬婦停學70年　終獲取大學畢業證書(有片)

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某些人而言，90似乎已到人生尾聲，不過美國190婆婆卻剛於日前完成7年學士課程，獲得她人生第一張大學畢業證書。她表示，如果可以回學校唸書，一定要把握機會，即使暫時偏離正軌，還是「要完成學業大事」。

美國九旬婦相隔70年，終獲取大學畢業證書。(Twitter)

美國九旬婦相隔70年，終獲取大學畢業證書。(Twitter)

國《衞報》(The Guardian)道，90婦人Joyce DeFauw於日前在美國北伊利諾大學(Northern Illinois University)獲頒通識教育學士學位證書，她乘坐輪椅出席典禮，並踏進台上接受頒授儀式。校方認證她是「校史最年長的畢業生」。Joyce DeFauw的多名子女、孫兒甚至曾孫兒都有到場興祝，與她分享喜悅。接受傳媒訪問時表示，她從來沒想過自己會出現在這裡，而且「沒有身邊的人協助，我絕對無法達成目標」。

Joyce DeFauw1951的大學學生證。(Twitter) Joyce DeFauw：「沒有身邊的人協助，她絕對沒辦法達成目標」。(Twitter) Joyce DeFauw出席證書頒授典禮。(Twitter) Joyce DeFauw的多名子女和孫兒都有到場興祝，與她分享喜悅。(Twitter)

為家庭暫停學業70年

道指，Joyce DeFauw最初於1951年在北伊利諾大學就讀，原本有機會在年輕時完成大學學業，但她在畢業前夕認識了第一任丈夫，毅然決定離開校園，嫁為人妻，2人一共撫養3個孩子。往後，Joyce DeFauw跟第二任丈夫生下6孩子。直至2019年，Joyce DeFauw經是一名白髮蒼蒼的80多歲老人，但她決心帶同自己1951大學學生證，再到北伊利諾大學申請完成餘下學位課程，終於在相隔70後，取得人生中第一張大學畢業證書。

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