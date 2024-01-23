學生TikTok成癮「走堂」入廁所拍片　美中學拆除一物成功化解

美國有一間中學的學生為了拍TikTok影片，經常在上課期間以去廁所為由「走堂」，躲在廁所利用鏡子拍片，最終校方「見招拆招」，將廁所鏡子全面拆除，成功遏止歪風。

中國字節跳動旗下的短片分享平台TikTok風靡全球青少年，不少人自拍成癮。美國有一間中學的學生為了拍TikTok影片，經常在上課期間以去廁所為由「走堂」，躲在廁所利用鏡子拍片，最終校方「見招拆招」，將廁所鏡子全面拆除，成功遏止歪風。

美媒報道，位於北卡羅來納州的南阿拉曼斯中學（Southern Alamance Middle School）近日宣布將校內廁所鏡子全面拆除，原因是有老師發現許多學生經常在上課途中上廁所，「次數可達9次」，調查後才知道學生們以此藉口躲在廁所，利用鏡子拍攝TikTok影片。