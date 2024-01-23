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國際
2024-01-23 10:57:34

學生TikTok成癮「走堂」入廁所拍片　美中學拆除一物成功化解

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美國有一間中學的學生為了拍TikTok影片，經常在上課期間以去廁所為由「走堂」，躲在廁所利用鏡子拍片，最終校方「見招拆招」，將廁所鏡子全面拆除，成功遏止歪風。

美國有一間中學的學生為了拍TikTok影片，經常在上課期間以去廁所為由「走堂」，躲在廁所利用鏡子拍片，最終校方「見招拆招」，將廁所鏡子全面拆除，成功遏止歪風。

中國字節跳動旗下的短片分享平台TikTok風靡全球青少年，不少人自拍成癮。美國有一間中學的學生為了拍TikTok影片，經常在上課期間以去廁所為由「走堂」，躲在廁所利用鏡子拍片，最終校方「見招拆招」，將廁所鏡子全面拆除，成功遏止歪風。

美媒報道，位於北卡羅來納州的南阿拉曼斯中學（Southern Alamance Middle School）近日宣布將校內廁所鏡子全面拆除，原因是有老師發現許多學生經常在上課途中上廁所，「次數可達9次」，調查後才知道學生們以此藉口躲在廁所，利用鏡子拍攝TikTok影片。

校方指拆除廁所鏡子後，到目前為止成效顯著，學生們上課時去洗手間的次數急速下降，所停留的時間也相對減少，此外，校方還設立了數碼點名系統，追蹤學生在課室外花費的時間。

「必須學會何時該放下智能手機」

校方表示正在努力教育學生，「我們現在雖有智能手機，但我們必須學會如何使用它們，以及學習何時該放下它們」，並強調將會努力阻擾任何會干擾學生學業的行為，好讓學生能夠專注在學習上，「儘管這是一項調整，但我們相信這些變化將能創造更好的學習環境」。

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此前，美國多名科技專家警告，Z世代將日益沉迷與依賴TikTok。美國每6名青少年就有1人表示自己「幾乎一直」都在使用TikTok和YouTube。

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