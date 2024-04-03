學者估算約500年後 日本人全姓「佐藤」

日本東北大學一名學者估算，日本若不引入「選擇性夫婦別姓」(讓夫婦在結婚時可選擇同姓氏或不同姓)制度，約500年後日本人的姓氏可能一律為「佐藤」。(資料圖片)

日本東北大學一名學者估算，日本若不引入「選擇性夫婦別姓」(讓夫婦在結婚時可選擇同姓氏或不同姓)制度，約500年後日本人的姓氏可能一律為「佐藤」。

《朝日新聞》等報道，日本是全球唯一規定結婚的夫婦必須統一姓氏的國家，而日本每年約有50萬對新人，姓氏的種類也因此減少。

姓氏滅絕

曾在法務省長年處理戶籍相關業務的姓氏專家高信幸男指出，明治時代(1868年至1912年)以後日本約有13萬種姓氏，其中有5萬種姓氏面臨僅存在於5戶人家以下的「滅絕危機」。