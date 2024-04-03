學者估算約500年後 日本人全姓「佐藤」

日本東北大學一名學者估算，日本若不引入「選擇性夫婦別姓」(讓夫婦在結婚時可選擇同姓氏或不同姓)制度，約500年後日本人的姓氏可能一律為「佐藤」。
《朝日新聞》等報道，日本是全球唯一規定結婚的夫婦必須統一姓氏的國家，而日本每年約有50萬對新人，姓氏的種類也因此減少。
姓氏滅絕
曾在法務省長年處理戶籍相關業務的姓氏專家高信幸男指出，明治時代(1868年至1912年)以後日本約有13萬種姓氏，其中有5萬種姓氏面臨僅存在於5戶人家以下的「滅絕危機」。
高信幸男表示：「以前每戶人家小孩數量很多，姓氏會透過後代傳承下去，但隨著人口老化加劇，更難保留姓氏。」
據東北大學高齡經濟社會研究中心教授吉田浩調查，2023年日本國內姓「佐藤」的民眾最多，佔整體的1.5%。吉田也驗證了「夫婦必須同姓的制度持續下去，將來可能僅剩姓氏佐藤」的預設，並在東京發表驚人的試算結果。
倡引入選擇性夫婦別姓制
吉田浩根據公開數據等資料，觀察因結婚、出生、死亡等因素而影響姓氏為佐藤的民眾數量增減，得知2022至2023年的1年之中，日本人口中姓氏為佐藤的比例增加了0.83%。
而假設不引入「選擇性夫婦別姓」且姓佐藤的日本人每年依照這個比例增加，到了2446年半數的日本人會姓佐藤，至2531年比例更會上升至100%。
日本一個推動性別平等的團體日前發起Think Name Project計劃，並委託吉田浩試算以上假設。計劃成員栗原志帆表示，希望藉此創造機會促進夫婦討論這項議題。