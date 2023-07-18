學《潛行凶間》控制夢境 俄國研究員自己開腦植入晶片 失1公升血險死

匪夷所思……一名俄羅斯研究員想像電影《潛行凶間》(Inception)裡的主角能控制夢境，在YouTube看了幾小時關於神經外科的影片後，就「膽粗粗」在家裡替自己開腦植入晶片，險些送命，之後還自稱沒事。
潛行凶間｜用萬字夾做手術
英國《每日郵報》報道，40歲的拉杜加(Michael Raduga)希望像《潛行凶間》所說的那樣，可透過電極改變夢境，上月，他在哈薩克家裡自己進行腦部手術植入晶片，失血超過1公升。拉杜加沒有神經外科醫生資格，從照片可見，他用萬字夾夾住皮膚，用電鑽在頭骨頂部鑽開一個小孔，將由鉑金屬和矽製成的電極植入腦部。之後，他便使用電源刺激腦部製造夢境。
潛行凶間｜多次想放棄實驗
結果，手術後5星期，拉杜加就在醫院接受手術，把晶片移除。他憶述，當日手術後的30分鐘，他多次想放棄，因為失血過多，大概失掉了1公升血，十分擔心自己會昏迷不醒，「我完成手術後便去淋個浴，之後連續工作了10小時，沒有對其他人提及。」
潛行凶間｜想造福人群
拉杜加說，很高興在手術後能活下來，事前已經做好死去的心理準備，「想像一個癱瘓的人，他一生中無法體驗任何事，現在我找到一種方法，讓他可做清醒的夢，可以吃東西、享受性愛、做有趣的事。」報道指，這項「搵命博」的實驗並未通過醫學期刊審核，也沒有大學支持。拉杜加稱，是他自己要做的。
潛行凶間｜控制夢境就可做骯髒事
拉杜加是Phase研究中心的創辦人，該中心稱，會為有興趣的人提供睡眠麻痺、靈魂出竅等體驗和指導。中心在宣傳影片中聲稱，控制夢境可以令人有機會做些「骯髒的事」，例如吃快餐、與AV女優或心儀的鄰居上床、駕駛法拉利超跑，甚至吸毒。
潛行凶間｜神經外科醫生解說
這次晶片植入手術的事前準備功夫是怎樣的？原來，拉杜加只看了幾個小時的神經外科YouTube影片，用了5隻羊來練習，之後就將晶片植入自己的大腦。
牛津大學神經外科顧問醫生格林(Alex Green)直指拉杜加的行為極度危險，強調神經外科手術只能讓經驗豐富且合格的醫生進行，因為可能出現感染或併發症。格林解釋，「如果他造成皮質靜脈或腦部血管出血，可能會中風，導致身體出現永久性功能障礙，甚至死亡。」
格林指出，拉杜加的大腦皮層如果留下疤痕，長遠而言，他也會面臨癲癇風險。再者，若他對其他人動手術，也可能觸犯法例。估計現在還需要幾十年時間的研究，才能控制夢境。