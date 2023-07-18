學《潛行凶間》控制夢境 俄國研究員自己開腦植入晶片 失1公升血險死

匪夷所思……一名俄羅斯研究員想像電影《潛行凶間》(Inception)裡的主角能控制夢境，在YouTube看了幾小時關於神經外科的影片後，就「膽粗粗」在家裡替自己開腦植入晶片，險些送命，之後還自稱沒事。

潛行凶間｜用萬字夾做手術

英國《每日郵報》報道，40歲的拉杜加(Michael Raduga)希望像《潛行凶間》所說的那樣，可透過電極改變夢境，上月，他在哈薩克家裡自己進行腦部手術植入晶片，失血超過1公升。拉杜加沒有神經外科醫生資格，從照片可見，他用萬字夾夾住皮膚，用電鑽在頭骨頂部鑽開一個小孔，將由鉑金屬和矽製成的電極植入腦部。之後，他便使用電源刺激腦部製造夢境。

潛行凶間｜多次想放棄實驗

結果，手術後5星期，拉杜加就在醫院接受手術，把晶片移除。他憶述，當日手術後的30分鐘，他多次想放棄，因為失血過多，大概失掉了1公升血，十分擔心自己會昏迷不醒，「我完成手術後便去淋個浴，之後連續工作了10小時，沒有對其他人提及。」