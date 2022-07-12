宇宙最深處全彩影像首曝光！最強望遠鏡捕捉逾130億年前「最古老的光」(有片)

詹姆斯．韋布太空望遠鏡傳回圖像，是人類史上所拍到的宇宙最深處影像。(美聯社)

人類史上離地球最遠、最高清，而且「價值不菲」的全彩色圖像，周一面世。造價近100億美元(約780億港元)的「詹姆斯．韋布太空望遠鏡」(James Webb Space Telescope)，傳回在距離地球約150萬公里外太空深處所攝的影像，捕捉到宇宙史上記錄到的「最古老的光」，部分可追溯到逾130億年前。

詹姆斯．韋布太空望遠鏡 百億美元打造

由美國太空總署(NASA)、歐洲太空總署及加拿大太空總署聯手，花了逾30年時間打造的詹姆斯．韋布太空望遠鏡，於去年12月25日升空，一個月後抵達預定觀測點並作拍攝準備。詹姆斯．韋布太空望遠鏡取代了已退役的「哈勃望遠鏡」，靈敏度較哈勃強百倍，是全球迄今最大及最強的太空望遠鏡。

美國總統拜登周一在白宮發布詹姆斯．韋布太空望遠鏡首張全彩影像，相中布滿催璨光芒，呈現藍、橙及白色。詹姆斯．韋布太空望遠鏡以其主要成像設備「近紅外線相機」(NIRCam)，拍下有46億年歷史的星系團「SMACS 0723」，但照片呈現的不止於此。

拍攝到宇宙大爆炸之後時期光芒

NASA表示，「SMACS 0723」在「重力透鏡效應」(gravitational lensing)下，猶如放大鏡般把背後更遙遠物體的光線，折射至詹姆斯．韋布太空望遠鏡的鏡頭內。美聯社指，部分的光芒是在138億年前宇宙「大爆炸」(Big Bang)之後不久出現。此外，詹姆斯．韋布太空望遠鏡僅花了12.5小時合成出上述影像，較需時多個星期的哈勃望遠鏡高效率得多。拜登指詹姆斯．韋布太空望遠鏡是人類偉大的工程成就之一，它呈現了「逾130億年前宇宙史上有記載最古老的光——容我再說一遍，是130億年前，深不可測」。

NASA於美國時間周二將繼續公布詹姆斯．韋布太空望遠鏡所攝其他影像，包括距地球7,600光年船底座星雲(Carina Nebula)，以及2,000光年外的南環狀星雲(Southern Ring Nebula)。