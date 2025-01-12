守門員「以胸擋球」後倒地死亡 片段瘋傳 賽事曾稱胸痛 醫生揭一罕見狀況

巴西一名16歲的守門員在一場青少年足球比賽中，以「以胸擋球」後不幸死亡。
網上瘋傳的顯示，涉事少年加馬(Edson Gama)上周一(6日)在亞馬遜州毛埃斯市(Maués)舉行的比賽中擔任守門員，在「守龍」時被球擊他胸口，他隨即搖晃倒地，片段亦到此結束。
足球猝死｜或因「心臟震盪」而死
據報現場觀眾曾試圖替他急救，而據報因為交通問題，加馬在翌日中午12時點15分才送到醫院，其後宣告死亡。醫生表示，加馬的死亡可能是由被足球擊中的創傷引發的「心臟震盪」(commotio cordis)——一種罕見但可能致命的情況，發生在胸部受到鈍性撞擊時，該撞擊破壞了心臟的正常律動。全世界每10萬名運動員中可能會有一例這種情況。
加馬以胸擋球連環圖︰
足球猝死｜少年離家前曾稱胸口疼痛
加馬姐姐透露，他生前並沒有心臟病史，但在離家之前曾告訴家人，他感到胸口疼痛。醫生推測，比賽中的撞擊可能惡化他已有的健康問題，甚至直接造成致命傷害。
加馬已於上周二下葬，姊姊形容他是熱愛足球的少年，每次有比賽他從未缺席，沒料最終因足球而死；又說他過去曾多次被球擊中過都相安無事。
加馬「以胸擋球」片段︰
Goleiro de 16 anos morre após levar bolada no peito em partida de futebol no AM— 98 FM Natal (@98FMNatal) January 10, 2025
Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver Edson Lopes Gama se preparando para defender um pênalti quando foi atingido por uma bolada no peito e caiu no chão. pic.twitter.com/9IpxTNNJco