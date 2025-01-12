守門員「以胸擋球」後倒地死亡 片段瘋傳 賽事曾稱胸痛 醫生揭一罕見狀況

巴西一名16歲的守門員在一場青少年足球比賽中，以「以胸擋球」後不幸死亡。

網上瘋傳的顯示，涉事少年加馬(Edson Gama)上周一(6日)在亞馬遜州毛埃斯市(Maués)舉行的比賽中擔任守門員，在「守龍」時被球擊他胸口，他隨即搖晃倒地，片段亦到此結束。

足球猝死｜或因「 心臟震盪」而死

據報現場觀眾曾試圖替他急救，而據報因為交通問題，加馬在翌日中午12時點15分才送到醫院，其後宣告死亡。醫生表示，加馬的死亡可能是由被足球擊中的創傷引發的「心臟震盪」(commotio cordis)——一種罕見但可能致命的情況，發生在胸部受到鈍性撞擊時，該撞擊破壞了心臟的正常律動。全世界每10萬名運動員中可能會有一例這種情況。