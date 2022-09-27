安倍國葬｜傳媒料貴過英女王國葬　三分一費用接待外賓

日本已故前首相安倍晉三國葬今日於東京都日本武道館舉行，日本政府早前公布安倍國葬花費預估為16.6億日圓(折合約9,000萬港元)。有傳媒預料，安倍晉三的國葬費用將高於已故英國女王伊利沙伯二世，引發日本民眾爭議。

英國廣播公司(BBC)報道，儘管英國女王國葬的實際花費尚未公開，但日本《週刊Flash》援引英媒《每日鏡報》(Daily Mirror)報道，指英女王國葬花費估計為800萬英鎊(折合約6,770萬港元)，至於日本政府則在早前公布安倍國葬花費估算為16.6億日圓(折合約9,000萬港元)。外界預測，安倍的國葬花費金額可能還比估算還要高，以東京奧運最終耗資130億美元為例，是最初估算的兩倍之多。

承包商被指資訊不透明被質疑

日媒《News PostSeven》報道，總部位於東京的活動企劃公司「MURAYAMA」單獨承包價值1.76億日元的安倍國葬。MURAYAMA在安倍晉三生前曾連續5年負責「賞櫻會」會場布置設計業務，曾被批評資訊不透明。由於這次只有「MURAYAMA」申請投標，因此被在野黨指責是政府圖利廠商。不過現任首相岸田文雄於月初曾表示，該公司是經過「適當手續」中標。

BBC又引述日本《共同社》最近一項民意調查，有超過70% 民眾表示，政府在國葬上的花費過多。安倍國葬的費用，預計有一半將用於保安，另外三分一將用於接待外國賓客。